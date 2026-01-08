¿Cruz Azul Cambiará de Estadio? Esto Sabemos Sobre la Nueva Casa de La Máquina

A tan sólo seis días de que Cruz Azul haga su presentación como local en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, se ha dado a conocer que el conjunto celeste no continuará jugando en el Estadio Olímpico Universitario. La información revelada por Adrián Esparza, reportero de TUDN, detalla que 'La Máquina' no va a seguir disputando sus encuentros como local en Ciudad Universitaria.

"Cruz Azul no continuará más en el Olímpico Universitario (...) la UNAM decidió no seguir con el acuerdo, no mantener esa relación para el 2026", explicó el reportero. Con esto, el equipo cementero abandonaría la casa de los Pumas, donde disputaron dos torneos de Liga MX y levantaron el título de la CONCACAF Champions Cup.

¿Dónde jugará Cruz Azul el Clausura 2026?

De acuerdo con la fuente antes mencionada, Cruz Azul está "en los últimos detalles para que pueda volver al Estadio Ciudad de los Deportes". El acuerdo entre la directiva celeste y la administración del inmueble "está por cerrarse", por lo que el equipo dirigido por Nicolás Larcamón volvería a compartir estadio con el Club América.

Hasta el momento Cruz Azul no ha hecho oficial la noticia.

Información en desarrollo.

