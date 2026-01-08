Por Ver Contenido Inapropiado Suspenden a Ex Árbitro de Premier League: Así, el Caso David Coote
El ex silbante de la liga inglesa había sido despedido en 2024 por haber insultado al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp
Un tribunal de Nottingham, Inglaterra, anunció que David Coote, ex árbitro de la Premier League, recibió una sentencia de nueve meses de prisión en suspenso por descargar un video de pornografía infantil. El caso se cierra luego de que en el mes de octubre de 2025, Coote se declarara culpable de poseer el material gráfico en cuestión.
La jueza Nirmal Shant dictó sentencia en contra del ex árbitro de futbol, asegurando que "su caída ha sido espectacular". En ese sentido, David Coote había sido despedido de la Asociación de Árbitros Profesionales Inglesa tras la publicación en internet de videos antiguos en los que aparecía criticando e insultando al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.
¿Qué pasó con el ex árbitro de la Premier League, David Coote?
En febrero de 2025, la policía descubrió, en el ordenador personal de David Coote, un video de carácter sexual en el que aparecía un adolescente de 15 años. La ofensa, clasificada de categoría A (la más grave de todas), fue castigada con una sentencia de nueve meses de prisión suspendida de dos años. Esto quiere decir que el alguna vez silbante de la Premier League no pisará la cárcel, a menos que vuelva a delinquir durante los próximos 24 meses.
Además, Coote fue sentenciado a 150 horas de trabajo no remunerado y recibió una orden de prevención de daños sexuales de 10 años, que según la juez restringirá su "contacto y comunicación con niños" y dónde se le permitirá vivir.
Anterior a este caso, la UEFA también lo había suspendido anteriormente después de que el diario The Sun publicó imágenes en las que se le veía inhalando un polvo blanco, similar a la cocaína. La escena, según el tabloide, tuvo lugar durante la Eurocopa 2024.
DB