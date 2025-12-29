Mundial 2026: FIFA Revela Histórica Demanda de Boletos

A menos de seis meses para que arranque el Mundial 2026, la FIFA reveló que los boletos para el torneo presentan una demanda histórica. A través de un comunicado, el organismo que rige el futbol mundial dio a conocer que, alcanzando la mitad de la fase de sorteo aleatorio para conseguir entradas, "la competición ha batido récords gracias a las más de 150 millones de solicitudes remitidas por aficionados de más de 200 países".

Noticia relacionada: Peligro de Muerte: Las 6 Sedes de “Alto Riesgo” en el Mundial 2026, para Jugadores y Aficionados

Esta cifra, de acuerdo con la FIFA, supone una demanda 30 veces mayor al número de entradas disponibles. Además, la demanda es también 3.4 veces mayor al número total de espectadores que asistieron a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones de la competición celebradas desde 1930.

Mundial 2026 será el más inclusivo: Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que el Mundial 2026 "promete ser el mayor y más inclusivo espectáculo del planeta, con más de 150 millones de solicitudes de entradas recibidas en los 15 primeros días". "Esta abrumadora respuesta de los seguidores refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica al reunir a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes por la unidad y el mejor fútbol", explicó.

Video: Gianni Infantino en Entrevista Exclusiva para N+

¿Aún se puede acceder a boletos para el Mundial 2026 por sorteo?

La FIFA dio a conocer que el proceso de selección aleatoria continúa abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero a las 10:00 AM, tiempo del centro de México. En ese sentido, el organismo explicó que "el momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección". Los aficionados que deseen participar en el sorteo, pueden consultar toda la información en la página web de la FIFA.

Tras el cierre de la fase actual, se celebrará un sorteo "que garantiza la igualdad de oportunidades para todos los aficionados", detalla la FIFA. "Los que no tengan suerte en el sorteo tendrán otra oportunidad de obtener entradas en las siguientes fases, a medida que se pongan a la venta más localidades".

Noticias recomendadas:

DB