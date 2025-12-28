Irapuato vs Chivas: Violencia Afuera del Estadio Sergio León Chávez; Así Fue Enfrenatmiento

Antes del encuentro Irapuato vs Chivas, las barras de ambos equipos se enfrentaron al exterior del estadio Sergio León Chávez. Los hechos de violencia marcaron la jornada deportiva en Guanajuato y en N+ te contamos qué pasó.

Y es que lo que inició como un festejo para la afición del equipo de la Liga de Expansión, concluyó en un evento de violencia, incluso antes de que comenzara el juego entre las escuadras de Guadalajara y Guanajuato.

¿Qué pasó en Irapuato vs Chivas hoy?

Imágenes captaron el momento en que las barras de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones del recinto.

De acuerdo con los reportes desde el lugar, algunos aficionados permanecieron al exterior del coliseo y comenzó la trifulca. Primero, se lanzaron botellas entre bandos y después comenzó la agresión física directa.

En las imágenes se puede ver cómo se corretean en las calles que rodean el estadio. Algunos de ellos con bebidas alcohólicas en la vía pública; la mayoría con el uniforme del equipo que apoyan.

Minutos después, la policía intervino para calmar las cosas. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas y hasta el momento no se han posicionado ninguno de los clubes.

¿Cuál fue el resultado Irapuato vs Chivas?

El Guadalajara arrancó con un triunfo su camino al Clausura 2026, luego de golear 0-4 a Irapuato, en un duelo marcado por el debut de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda con el Rebaño.

