¿Puede la FIFA Quitarle el Mundial 2026 a EUA Tras Intervención Militar en Venezuela?

La madrugada de este sábado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos ejecutó una operación militar a gran escala contra Venezuela, misma que resultó en bombardeos sobre territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro. Ante esta situación, ha surgido la duda sobre si la FIFA podría tomar medidas en contra de la nación norteamericana desde el ámbito deportivo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, expresó en octubre de 2025 que el organismo que preside "tiene el compromiso de utilizar el poder del futbol para unir a las personas en un mundo dividido". Sin embargo, aseguró que la FIFA "no puede solucionar los problemas geopolíticos, pero puede y debe fomentar el futbol en todo el mundo mediante sus valores intrínsecos de unidad, educación, cultura y solidaridad".

Noticia relacionada: "La FIFA No Puede Solucionar los Problemas Geopolíticos", Infantino Sobre el Conflicto en Gaza

Esto dice el reglamento de la FIFA sobre la suspensión o expulsión de asociaciones miembro

El reglamento de la FIFA menciona, en sus artículos 16 y 17, las condiciones bajo las cuales una asociación miembro podría ser suspendida o expulsada por el Congreso de la FIFA. En ese sentido, el texto detalla que se podrá suspender a una federación miembro únicamente a petición del Consejo. "No obstante, sin el voto del Congreso el Consejo podrá suspender temporalmente y con efecto inmediato a aquellas federaciones miembro que violen gravemente sus obligaciones".

También se detalla que una federación miembro puede ser expulsada si "incumple sus obligaciones económicas con la FIFA; viola gravemente los Estatutos, reglamentos o decisiones de la FIFA; pierde la categoría de federación representante del fútbol asociación de su país".

El reglamento no menciona la posibilidad de quitarle la sede de un torneo como la Copa del Mundo a un país que esté involucrado en un conflicto armado. Lo que sí está establecido es que "la FIFA se declara neutral en materia de política y religión", aunque se detalla que "se contemplan excepciones en los casos que afecten a los objetivos estatutarios de la FIFA".

Hasta el momento la FIFA no ha emitido una postura oficial con respecto a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

Video: Detención de Nicolás Maduro: Todo lo que Se Sabe al Momento

¿FIFA sentó un precedente con Rusia?

En 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, la FIFA y la UEFA tomaron la decisión de suspender a las selecciones y clubes rusos de todas las competiciones. El 28 de febrero de ese año, el organismo que rige el futbol a nivel mundial emitió un comunicado en el que informó su decisión, conjunta con el organismo europeo, de "suspender a todos los equipos rusos, tanto a sus selecciones nacionales como a sus clubes, por lo que no podrán participar en ninguna de las competiciones de la FIFA y la UEFA hasta nuevo aviso".

En aquella ocasión, la FIFA aseguró que "el mundo del futbol está totalmente unido y se solidariza con el pueblo ucraniano. Ambos presidentes confían en que la situación en Ucrania mejore cuanto antes para que el futbol pueda volver a ser un elemento de unidad y de paz para el mundo".

FIFA otorgó premio de la paz a Donald Trump

El pasado 5 de diciembre, durante la ceremonia del sorteo para el Mundial 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue distinguido con el Premio FIFA de la Paz. Infantino indicó que el presidente de Estados Unidos recibía el reconocimiento por sus esfuerzos para promover la paz y la unidad en todo el mundo.

Al ser cuestionado sobre un posible conflicto entre el premio y su entonces promesa de atacar Venezuela, Trump declaró que su objetivo era "salvar vidas". "Quiero realmente salvar vidas. No necesito premios. Necesito salvar vidas y estamos salvando muchas vidas", dijo el mandatario estadounidense.

Días después, el medio The Athletic reportó que la organización sin fines de lucro, FairSquare, presentó una queja formal ante el Comité de Ética de la FIFA en la que alega "infracciones repetidas" del deber de neutralidad política del organismo por parte de su presidente, Gianni Infantino.

Además, la organización que se centra principalmente en los derechos de migración laboral global, la represión política y el deporte, solicitó que se abra una investigación sobre el proceso que vio al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibir el Premio FIFA de la Paz.

Noticias recomendadas:

DB