¿Dónde Ver los Playoffs NFL 2026 Gratis? Días, Horarios y Canal de Partidos de Ronda de Comodín

Inicia el camino al Super Bowl 2026 y para que no te pierdas ninguno de los partidos, acá en N+ te decimos dónde ver los Playoffs de la NFL en vivo y gratis, juegos que comenzarán este fin de semana con la Ronda de Comodín, la cual se juega el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero.

Se definieron los clasificados a los Playoffs 2026 de la NFL, y en una nota previa te contamos cómo se jugarán los partidos definitivos en cada conferencia rumbo al Super Bowl LX, además de los equipos que fueron eliminados de la Postemporada.

¿Cuándo y a qué hora son los juegos de la Ronda de Comodín?

La primera ronda de los Playoffs de la NFL 2026 se juega este fin de semana, de sábado a lunes, con seis encuentros de alto impacto, tres por cada conferencia. Estas son las fechas y horarios de la Wild Card Weekend 2026:

Sábado 10 de enero

3:30 PM - Los Ángeles Rams vs Carolina Panthers

7:00 PM - Green Bay Packers vs Chicago Bears

Domingo 11 de enero

12:00 PM - Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

3:30 PM - San Francisco 49ers vs Philadelphia Eagles

7:00 PM - Los Ángeles Chargers vs New England Patriots

Lunes 12 de enero

7:00 PM - Houston Texans vs Pittsburgh Steelers

Es importante recordar que los Denver Broncos y los Seattle Seahawks no jugarán en la Ronda de Comodín debido a que consiguieron el primer lugar de sus conferencias, la Americana (AFC) y la Nacional (NFC), respectivamente, por lo que tendrá un merecido descanso.

¿Dónde ver gratis los Playoffs NFL 2026 en vivo?

Toda la Postemporada de la NFL, incluido el Super Bowl 2026, la podrás disfrutar completamente gratis en TV Abierta, a través de la señal de Canal 5 en vivo, que como siempre contará con los mejores comentaristas y analistas de futbol americano como Antonio de Valdés y Enrique Burak.

Todos los partidos de Playoffs van por Canal 5 en vivo. Foto: TUDN

La transmisión de los juegos de Playoffs de NFL comenzará exactamente cinco minutos antes del inicio de cada juego, por lo que solo deberás encender tu televisión para disfrutar de los partidos que definirán a los clasificados a la Ronda Divisional.

