Así se Jugarán los Playoffs 2026 de la NFL

Los Playoffs de la NFL están a punto de comenzar. Luego de 18 semanas disputadas en la temporada regular, se han definido casi todos los equipos clasificados a la postemporada. Sin embargo, esta campaña ha sido tan igualada que los enfrentamientos para la Ronda de Comodines se definirán hasta que termine el último juego de la Semana 18 entre Pittsburgh y Baltimore.

Así se jugará la Ronda de Comodines en los Playoffs de la NFL 2026

Información en desarrollo

