Hallan Cuerpo de Fernando Martín, Entrenador del Valencia FC

El pasado sábado 27 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia Femenino B, junto a tres de sus hijos en un accidente de barco en Indonesia. El naufragio, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, se debió a una avería en el motor de la embarcación que transportaba al ex futbolista y a su familia.

Este domingo 4 de enero, los equipos de rescate en Indonesia han recuperado los restos sin vida del valenciano Fernando Martín.

"Con base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (…) Fernando Martín, de 44 años", dijo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

¿Ya encontraron los cuerpos de los hijos de Fernando Mrartín en Indonesia?

El cuerpo de Fernando Martín se trata del segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, esto luego de que los rescatistas recuperaran el lunes el cuerpo sin vida de una menor española, hija de la esposa del entrenador.

Sin embargo, se informó que aún continúa el operativo para tratar de localizar a sus dos hijos menores, cuyos cuerpos aún están desaparecidos tras el naufragio ocurrido el pasado 26 de diciembre.

Las autoridades de Indonesia extendieron hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles desaparecidos, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, esposa del ex futbolista.

DB