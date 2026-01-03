Suspenden la Liga Venezolana de Béisbol Profesional Tras Captura de Nicolás Maduro

La madrugada de este sábado 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos ejecutó una operación militar contra Venezuela, la cual resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro. Luego de esta situación, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tomó la decisión de suspender sus actividades de manera indefinida y, de momento, no se jugará el Round Robin.

Noticia relacionada: ¿Puede la FIFA Quitarle el Mundial 2026 a EUA Tras Intervención Militar en Venezuela?

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, mencionó que aún no hay una suspensión definitiva y será algo que evaluarán "día a día". "Hay que resguardar a nuestros peloteros, público e importados. Veremos también si nos alcanzan los días para culminar el torneo", dijo en declaraciones para el portal BeisbolPlay.

Aunado a esto y aunque no existe un comunicado oficial de la LVBP, el equipo de los Navegantes del Magallanes, confirmaron que la jornada de este sábado 3 de enero, fue oficialmente suspendida.

Venezuela perdió la sede de la Serie del Caribe 2026

A mediados del mes de diciembre, los representativos de México, Puerto Rico y República Dominicana, expresaron su inconformidad con que Venezuela permaneciera como sede de la Serie del Caribe 2026, pues aseguraron que ese país no ofrecía las garantías necesarias debido a la situación política y militar que atraviesa, derivadas del conflicto con Estados Unidos.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe tomó la decisión de quitarle la sede a Venezuela y designaron a México, específicamente a Jalisco, como nueva sede. En ese sentido, se confirmó también que Venezuela no participará en el torneo que comienza en el mes de febrero.

Noticias recomendadas:

DB