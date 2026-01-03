Barcelona se Aferra al Liderato en España; Así Quedó el Derbi Catalán

Se reanudó la actividad en el futbol de LaLiga en España y el FC Barcelona tuvo que visitar la cancha de uno de sus más grandes rivales, el RCD Espanyol. El partido, una nueva edición del Derbi Catalán, se jugó en RCDE Stadium y finalizó con triunfo del cuadro blaugrana por marcador de 0-2.

Los goles fueron obra de Dani Olmo, al minuto 86, y Robert Lewandoswki, al 90. Con sus anotaciones en los momentos finales del encuentro, el Barça comienza 2026 con triunfo y mantiene su ventaja en la cima de la tabla del futbol español. Sin embargo, la gran figura del compromiso fue su portero Joan García, quien realizó seis atajadas que resultaron clave para evitar que su equipo se fuera abajo en el marcador.

Barcelona se mantiene líder de LaLiga

Gracias a la victoria obtenida este sábado 3 de enero, el FC Barcelona se afianza en el liderato de LaLiga. Los pupilos de Hansi Flick llegaron a 49 puntos en 19 partidos jugados, siendo además la mejor ofensiva en lo que va del campeonato con 53 goles anotados.

Su más cercano perseguidor es el Real Madrid, equipo que pese a tener un partido menos que los culés, se encuentran 7 puntos por detrás. Esto quiere decir que aún si el equipo merengue logra derrotar al Real Betis este domingo 4 de enero, seguirán 4 puntos abajo. Esto le asegura al Barça al menos un par de semanas más en el primer lugar de la tabla.

Los próximos partidos del Barcelona

El FC Barcelona comenzó el año 2026 con el pie derecho. Ahora deberán viajar a Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España. El conjunto blaugrana se medirá al Athletic el próximo 7 de enero en la semifinal de ese torneo. En caso de avanzar a la final, volverán a jugar el 11 de enero ante el equipo que resulte vencedor de la otra semifinal, en la cual juega Atlético de Madrid vs Real Madrid.

