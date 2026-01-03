Inicio Deportes NFL Playoffs 2026: Estos son Todos los Equipos Clasificados

Los Playoffs de la NFL 2026 comenzarán el sábado 10 de enero con la ronda de Comodines

Jugadores de los New England Patriots celebran durante un partido de la temporada regular. Foto: Getty Images

Los Playoffs de la NFL están prácticamente definidos. Este sábado 3 de enero arrancó la Semana 18, última de la temporada regular, y el domingo 4 de enero conoceremos cómo se jugará la Ronda de Comodines. A estas alturas de la campaña, varios equipos ya tienen asegurado su boleto para la postemporada y aquí te decimos quiénes son.

La temporada actual ha dejado varias sorpresas y decepciones. Los Chiefs, por ejemplo, vigentes subcampeones del Super Bowl, se perderán los Playoffs por primera vez desde 2014, mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra regresan a la postemporada luego de años sumergidos en crisis.

Equipos Clasificados a los Playoffs de la NFL 2026

Estos son los equipos de la Conferencia Americana que ya están clasificados a la postemporada:

  • Denver Broncos
  • New England Patriots
  • Jacksonville Jaguars
  • Houston Texans
  • Los Angeles Chargers
  • Buffalo Bills

Estos son los equipos de la Conferencia Nacional que ya están clasificados a la postemporada:

  • Seattle Seahawks
  • Chicago Bears
  • Philadelphia Eagles
  • San Francisco 49ers
  • Los Angeles Rams
  • Green Bay Packers

Equipos Eliminados de los Playoffs de la NFL 2026

Los siguientes equipos se quedaron sin la posibilidad de jugar la postemporada 2026 de la NFL.

  • Indianapolis Colts
  • Miami Dolphins
  • Cincinnati Bengals
  • Kansas City Chiefs
  • Cleveland Browns
  • Tennessee Titans
  • New York Jets
  • Las Vegas Raiders
  • Minnesota Vikings
  • Detroit Lions
  • Dallas Cowbys
  • Atlanta Falcons
  • New Orleans Saints
  • Washington Commanders
  • Arizona Cardinals
  • New York Giants

