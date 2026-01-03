NFL Playoffs 2026: Estos son Todos los Equipos Clasificados

Los Playoffs de la NFL están prácticamente definidos. Este sábado 3 de enero arrancó la Semana 18, última de la temporada regular, y el domingo 4 de enero conoceremos cómo se jugará la Ronda de Comodines. A estas alturas de la campaña, varios equipos ya tienen asegurado su boleto para la postemporada y aquí te decimos quiénes son.

La temporada actual ha dejado varias sorpresas y decepciones. Los Chiefs, por ejemplo, vigentes subcampeones del Super Bowl, se perderán los Playoffs por primera vez desde 2014, mientras que los Patriotas de Nueva Inglaterra regresan a la postemporada luego de años sumergidos en crisis.

Equipos Clasificados a los Playoffs de la NFL 2026

Estos son los equipos de la Conferencia Americana que ya están clasificados a la postemporada:

Denver Broncos

New England Patriots

Jacksonville Jaguars

Houston Texans

Los Angeles Chargers

Buffalo Bills

Estos son los equipos de la Conferencia Nacional que ya están clasificados a la postemporada:

Seattle Seahawks

Chicago Bears

Philadelphia Eagles

San Francisco 49ers

Los Angeles Rams

Green Bay Packers

Equipos Eliminados de los Playoffs de la NFL 2026

Los siguientes equipos se quedaron sin la posibilidad de jugar la postemporada 2026 de la NFL.

Indianapolis Colts

Miami Dolphins

Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs

Cleveland Browns

Tennessee Titans

New York Jets

Las Vegas Raiders

Minnesota Vikings

Detroit Lions

Dallas Cowbys

Atlanta Falcons

New Orleans Saints

Washington Commanders

Arizona Cardinals

New York Giants

