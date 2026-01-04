¿Quién es Tahirys Dos Santos, el Futbolista que Ayudó a su Novia en Incendio de Bar en Suiza?

Durante la madrugada del 1 de enero 2026, un incendio consumió el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza. En el incendio, que ha cobrado la vida de 40 personas y ha dejado más de 100 heridos, estuvo involucrado el futbolista Tahirys Dos Santos, quien se encontraba en el lugar junto a su pareja.

A través de un comunicado oficial el FC Metz de la primera división francesa, equipo al que pertenece Dos Santos, confirmó que el futbolista "resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza". Además, el club detalló que el joven de 19 años de edad resultó con quemaduras graves y fue trasladado en helicóptero a Alemania, donde actualmente recibe tratamiento.

¿Cuál es el estado de salud de Tahirys Dos Santos?

El agente de Tahirys Dos Santos, Christophe Hutteau, declaró que el joven futbolista fue trasladado a un centro especializado en quemados en Stuttgart, Alemania. Con respecto a su estado de salud, mencionó que "tiene quemaduras que cubren el 30% de su cuerpo". "Lo bueno es que sus pulmones, que también estaban afectados, han mejorado considerablemente", dijo en entrevista con el medio francés RMC Sport.

En sus declaraciones más recientes, Hutteau mencionó que ya pudo hablar con el futbolista. "He tenido la suerte de hablar con él anoche por primera vez; fue una charla breve porque está vendado casi por completo. Él estaba junto a sus padres y no era apropiado preguntarle por los detalles del accidente, el momento era más para reconfortarlo", explicó para el canal de televisión BFMTV.

¿Quién es Tahirys Dos Santos, el futbolista del FC Metz que estuvo en el incendio de Crans-Montana?

Tahirys Dos Santos es un jugador de futbol de 19 años de edad. Formado en las fuerzas básicas del FC Metz, juega con la filial del club en la tercera división francesa. Apenas el pasado 20 de diciembre recibió su primera convocatoria con el equipo principal para un partido de la Copa de Francia, aunque se quedó en la banca.

Tahirys Dos Santos regresó al incendio para ayudar a su pareja

De acuerdo con el representante de Tahirys Dos Santos, el futbolista había logrado salir del bar cuando comenzó el incendio, pero decidió regresar al interior al darse cuenta de que su novia seguía atrapada.

"Tahirys se encontraba en el primer piso cuando todo inició, escapó y volvió para ayudar a su pareja”, relató Hutteau en una entrevista con BFMTV. “Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse”, puntualizó.

