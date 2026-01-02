Revelan Posible Causa del Incendio en Bar de Suiza, que Dejó 119 Heridos y 40 Muertos

Este viernes 2 de enero de 2026, autoridades de Suiza dieron a conocer que el incendio que arrasó un bar durante las celebraciones de Año Nuevo fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local.

Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado.

Así lo declaró Béatrice Pilloud, la fiscal del cantón suizo de Valais, durante una conferencia de prensa.

40 muertos y 119 lesionados

Hasta el momento, las autoridades han contabilizado por ahora 40 fallecidos y 119 heridos.

De los lesionados, 113 han podido ser identificados, entre ellos 14 franceses, 11 italianos y cuatro serbios, según dijo la policía este viernes.

"Unos cincuenta heridos han sido trasladados o lo serán en breve a países europeos, a centros especializados en grandes quemados", indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno del cantón de Valais, en una rueda de prensa en Sion.

Incendio en Le Constellation

En la madrugada del 1 de enero 2026, un incendio consumió el bar Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans Montana, que de día servía también como restaurante, y contaba con dj todos los días. Tenía una capacidad para más de 300 personas.

En imágenes compartidas en redes sociales, que fueron recopiladas por el sitio 20 Minutes, se apreció un lugar bajo y oscuro, al que se accedía por medio de una escalera.

El sitio ocupaba buena parte de un sótano y contaba con un letrero que decía “el bar clandestino”. Crans-Montana es un lugar visitado por celebridades y millonarios; se trata de una estación de alta montaña con mucha vida social.

Con información de AFP.

