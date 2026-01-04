Real Madrid Golea y Recorta Distancias con el Barça; Gonzalo García Brilla con Hat-Trick

El partido Real Madrid vs Real Betis, mismo que marcó el regreso del equipo merengue a la actividad tras el parón invernal, terminó con goleada en favor del cuadro dirigido por Xabi Alonso. El conjunto local le dio la primera alegría del 2026 a su afición, pues golearon 5-1 al equipo andaluz en el juego que se disputó en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu.

Pese a la ausencia de Kylian Mbappé, quien está lesionado y tuvo que ver el partido desde la grada, el Real Madrid fue capaz de marcar cinco goles. En ese sentido, la gran figura del partido fue el delantero español Gonzalo García, quien marcó un hat-trick para encaminar el triunfo merengue. García, de 21 años de edad, anotó tres goles y gracias a su buena actuación, el Madrid se llevó los puntos.

Barcelona sigue siendo líder de LaLiga en España

La victoria del Real Madrid los mantiene en el segundo lugar de la tabla de LaLiga en España. Con el triunfo que obtuvieron ante Real Betis, los merengues llegan a 45 puntos en 19 partidos. Sin embargo, el FC Barcelona sigue siendo el líder de la competición con 49 unidades.

Los próximos partidos del Real Madrid

Luego de comenzar el 2026 con una goleada a favor, el Real Madrid tendrá que viajar a Arabia Saudita para jugar las semifinales de la Supercopa de España, instancia en la que se medirán al Atlético de Madrid el próximo 8 de enero. En caso de ganar ese compromiso, los merengues disputarán la final del torneo ante el ganador del partido entre Barcelona y Athletic.

Real Madrid volverá a la actividad en LaLiga hasta el 17 de enero, cuando reciban al Levante. Tres días después se verán las caras ante el AS Mónaco en la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

