NFL Playoffs 2026: Equipos Clasificados a la Ronda Divisional

Este fin de semana arrancaron los Playoffs de la NFL con la Ronda de Comodines. El pasado sábado 10 de enero se jugaron los dos primeros partidos de dicha instancia, mientras que hoy domingo 11 de enero se llevan a cabo otros tres. En total serán seis juegos de Comodines, en donde los equipos ganadores avanzan a la Ronda Divisional en donde ya están instalados Denver, en la Conferencia Americana, y Seattle, en la Conferencia Nacional.

Aquí te dejamos la lista de equipos ganadores en la Ronda de Comodines, los cuales por ende ya se encuentran instalados en la Ronda Divisional.

Equipos Clasificados a la Ronda Divisional de la NFL 2026

El sábado 10 de enero jugaron los Carolina Panthers ante los LA Rams, en un partido que vio al equipo angelino, llevarse el triunfo por marcador de 31-34. Ese mismo día los Packers de Green Bay cayeron ante los Chicago Bears por marcador de 31-27.

Este domingo ya se jugaron dos de los tres partidos de la Ronda de Comodines. El primer juego del día fue Jaguars vs Bills, en donde el equipo de Buffalo se llevó el triunfo 24-27 y se clasificó a la Ronda Divisional. Más tarde, San Francisco y Philadelphia se enfrentaron en casa de los Eagles, en un partido que finalizó 23-19 en favor de los 49ers.

Estos son los equipos clasificados a la Ronda Divisional:

Denver Broncos

Seattle Seahawks

Los Angeles Rams

Chicago Bears

Buffalo Bills

San Francisco 49ers

Información en desarrollo.

