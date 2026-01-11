Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez Ya Tienen Rivales Para la Qualy del Australian Open 2026

Ya comenzó la temporada 2026 en el mundo del tenis y, con ella, llega el primer Grand Slam del año. El Australian Open se jugará del 12 de enero al 1 de febrero y podríamos tener hasta tres representantes mexicanos en el cuadro principal de la categoría individual. En ese sentido, Renata Zarazúa calificó de manera directa, pero Ana Sofía Sánchez y Rodrigo Pacheco, deberán buscar su boleto a través de la qualy.

Ambos tenistas ya conocen a sus respectivos rivales para esta etapa clasificatoria. Rodrigo Pacheco se medirá al paraguayo Daniel Vallejo, mientras que Ana Sofía Sánchez se verá las caras con la italiana Silvia Ambrosio. Los dos tenistas mexicanos tendrán su primer partido de la qualy el próximo lunes 12 de enero. El horario de sus partidos aún no se define.

Todos los mexicanos que estarán en el Australian Open 2026

Estos son todos los representantes mexicanos que estarán presentes en el Australian Open 2026. Renata Zarazúa encabeza la lista, siendo la única que consiguió clasificar de manera directa al cuadro principal de la rama femenil individual.

Renata Zarazúa - Individual Femenino

Ana Sofía Sánchez - Individual Femenino (Qualy)

Rodrigo Pacheco - Individual Masculino (Qualy)

Giuliana Olmos - Dobles

Santiago González - Dobles

Miguel Reyes Varela - Dobles

Noticias recomendadas:

DB