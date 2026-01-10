Edson Álvarez Gana su Primer Título en Turquía

Este sábado 10 de enero se jugó la gran final de la Supercopa de Turquía entre dos de los clubes más importantes de ese país. El partido Galatasaray vs Fenerbahçe definió al nuevo campeón, en un compromiso que se disputó en el Estadio Olímpico Ataürk de Estambul, en donde por un tema de lesión, el mexicano Edson Álvarez no pudo estar presente junto a sus compañeros que tuvieron actividad.

Fenerbahçe, club en el que milita el canterano americanista, se impuso por marcador de 0-2 gracias a los goles convertidos por Mattéo Guendouzi y Jayden Oosterwald, quienes le dieron el título a su equipo, pues este resultado les otorga el trofeo de campeones de la Supercopa de Turquía, siendo este el primer título de Edson Álvarez en el futbol de ese país.

¿Por qué no pudo jugar Edson Álvarez la final de la Supercopa de Turquía?

Edson Álvarez, que llegó al Fenerbahçe esta misma temporada, había conseguido hacerse con un lugar en la alineación de su equipo. Sin embargo, a finales de 2025 sufrió una lesión que no le ha permitido regresar al terreno de juego e hizo que se perdiera la final de la Supercopa de Turquía.

Aún así, el 'Machín' es miembro del club y por ende ya puede sumar un nuevo título a su palmarés individual en el futbol europeo. En ese sentido, el capitán de la Selección Mexicana sumó, con este nuevo título, un total de cuatro trofeos obtenidos en el balompié del Viejo Continente, pues fue dos veces campeón de la Eredivisie y levantó la Copa de Países Bajos con el Ajax.

