Hirving Lozano Se Va del San Diego FC de la MLS: ¿Por Qué 'El Chucky' se Quedó sin Equipo?

El club San Diego FC de la Major League Soccer (MLS) informó este viernes 9 de enero que el futbolista mexicano Hirving “Chucky” Lozano está fuera, no entra en planes para el 2026, pese a que tenía contrato por dos años más.

Fue Tyler Heaps, director deportivo del equipo de San Diego, quien explicó que la salida del “Chucky” fue algo que se analizó muy bien:

Le hemos comunicado a Hirving y a sus representantes que no entra en los planes deportivos para el futuro. No es una decisión que se tomó a la ligera

Heaps explicó que “se habló desde los dueños, los líderes y un servidor, y se le ha comunicado al resto del plantel. Estamos trabajando con él y su gente para encontrar la mejor solución y ambiente para él en lo que viene".

Hirving Lozano pensaba continuar en el plantel, pese a las diferencias con el estratega, así que la decisión de la directiva es un revés en su carrera, sobre todo en un año en el que aspira a llegar al Mundial 2026 con la casaca de la Selección Mexicana.

Hirving Lozano: ¿Cuándo llegó 'El Chucky' a la MLS para jugar con el San Diego FC?

Lozano, de 30 años, llegó a San Diego en junio del 2024 luego de su paso por equipos europeos como el Napoli o el PSV Eindhoven. Año y medio después sale por la puerta de atrás, sin realmente haber trascendido en el club de la MLS.

Además de las lesiones que lo han aquejado, Chucky Lozano no llevaba una buena relación con el entrenador del equipo, Michael Anthony Vargas a raíz de las diferencias personales en los recientes playoffs.

Aún así el San Diego FC llegó a la final de Conferencia Oeste de la Major League Soccer, donde cayó ante los Vancouver Whitecaps.

Con la playera del San Diego Football Club, el delantero mexicano disputó 27 partidos y marcó 9 goles en la Major League Soccer. Ahora tendrá que buscar otro destino para mantenerse en ritmo de alta competencia, si es que desea llenarle el ojo al entrenador Javier Aguirre y entrar en la lista de convocados del Tricolor.

