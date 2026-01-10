Macclesfield FC, Equipo de la Sexta División de Inglaterra, Elimina al Campeón de la FA Cup

La FA Cup en Inglaterra es el torneo más antiguo en la historia del futbol y reúne a clubes de prácticamente todas las divisiones del balompié inglés. En este certamen es normal ver a equipos de la Premier League enfrentarse a clubes de categorías inferiores y, regularmente, esos partidos terminan con triunfos sencillos para los conjuntos de la liga inglesa.

Noticia recomendada: Hirving Lozano Se Va del San Diego FC de la MLS: ¿'El Chucky' Puede Llegar a Pumas?

Sin embargo, la FA Cup es también el escenario de las grandes sorpresas y este sábado 10 de enero se dio una de las más grandes en la historia del certamen. El Macclesfield FC, perteneciente a la sexta división de Inglaterra, acaba de eliminar al vigente campeón del torneo, el Crystal Palace, en un partido que finalizó 2-1 en favor del cuadro local.

Ese resultado le da al Macclesfield la que quizá sea la victoria más importante de su historia, la cual los clasifica a la siguiente ronda de la competición. Además, esta es la primera ocasión desde 1909 que un equipo de la quinta división o menor, elimina a un club de la Premier League.

¿Quién es el Macclesfield FC?

El Macclesfield FC es un club de la sexta división de Inglaterra que fue fundado hace apenas cinco años, aunque el equipo del cual surgió, data de 1874. El Macclesfield Town fue fundado en dicho año y jugó en diferentes divisiones del ascenso hasta 2020, cuando fue liquidado por deudas.

Sin embargo, los aficionados no permitieron que el equipo se perdiera en el olvido y fue así que decidieron fundar un "club fénix" en 2021, año en que comenzó la historia del Macclesfield FC en la novena división nacional. Desde entonces el equipo ha logrado tres ascensos.

Actualmente son dirigidos por John Rooney, hermano menor de la leyenda del futbol inglés, Wayne Rooney. La victoria obtenida ante Crystal Palace representa no sólo el mayor triunfo en su corta historia, sino que es apenas la tercera ocasión en la historia de la FA Cup que un equipo de la quinta división o menor, elimina a uno de la Premier.

Noticias recomendadas:

DB