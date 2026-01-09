Copa Africana de Naciones 2026: Marruecos y Senegal Ganan y Avanzan a Semifinales

En la Copa Africana de Naciones 2026, este viernes 9 de enero se llevaron a cabo dos partidos de cuartos de final: Malí vs Senegal y Camerún vs Marruecos, para definir a los primeros dos semifinalistas del torneo. Así quedaron los duelos.

Con ciertos apuros la Selección de Senegal logró superar 1-0 a Malí en partido de cuartos de final de la Copa Africana 2026, que se llevó a cabo este viernes 9 de enero en el Estadio de Tánger, en Marruecos. Así que los Leones de Teranga se quedaron con el boleto a semifinales.

Considerado uno de los favoritos para levantar la Copa Africana, Senegal aprovechó que Malí se quedó con diez hombres, en el primer tiempo, para manejar el ritmo del partido y aferrarse a la ventaja en la segunda mitad del encuentro.

Malí es uno de los equipos que más problemas de disciplina mostró en el torneo, así que sufrió su tercera expulsión en 5 partidos de la competencia. Pero la de cuartos de final fue la que más le pesó.

Los Leones se pusieron adelante a los 27 minutos, con el 1-0 que marcó Ilimane N'diaye, luego de una pifia del guardameta maliense Djigui Diarra, a quien se le escapó la pelota entre las manos luego del centro de Krépin Diatta. Ndiaye sólo tuvo que empujar el esférico a las redes, sin marca.

Todo empeoró para Malí cuando su capitán Yves Bissouma fue expulsado justo antes del descanso por segunda amonestación debido a una dura falta sobre Idrissa Gana Gueye (al 45+3').

El gol de N'diaye en la primera mitad fue suficiente para que Senegal se llevara el triunfo, luego de tener más posesión de pelota en la segunda parte, mientras que Las Águilas se desgastaron física y mentalmente debido a la inferioridad numérica.

Senegal, campeón africano en 2022, se enfrentará en las semifinales al vencedor del Egipto-Costa de Marfil, que se disputa el sábado 10 de enero.

Resultados Copa Africana de Naciones 2026: Marruecos avanza a semifinales

Más tarde, el combinado de Marruecos fue más contundente ante Camerún y se llevó la victoria con marcador de 2-0 para avanzar a la semifinal de la Copa Africana.

Los Leones del Atlas fueron más feroces que el combinado camerunés en el duelo de cuartos de final y se embolsaron el pase a semifinales con goles de Brahim Díaz e Ismael Saibari.

El partido Camerún vs Marruecos se llevó a cabo en el Estadio Moulay Abdellah, ubicado en la ciudad de Rabat, ante más de 60 espectadores que celebraron por todo lo alto el triunfo de su selección.

A los 27 minutos llegó el 1-0, cuando Brahim Díaz anotó su quinto gol del torneo: en un tiro de esquina, el atacante del Real Madrid desvió la bola con el muslo, luego de un cabezazo de Ayoub El Kaabi, para mandarlo al fondo de la portería.

Ya en la parte complementaria, a los 74 minutos, Ismael Saibari selló la victoria con el 2-0: otra vez en córner, mandó un disparo rasante que venció al guardameta Devis Epassy.

Así que los Leones del Atlas fueron más certeros que los Leones Indomables y se ganaron el derecho a jugar la semifinal de la Copa Africana de Naciones 2026 contra el vencedor del duelo Nigeria vs Argelia, que se llevará a cabo este sábado 10 de enero.

