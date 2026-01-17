NFL Playoffs 2026: Denver Avanza a la Final de la Conferencia Americana en Final Dramático

Los Playoffs de la NFL están en marcha y cada vez estamos más cerca de Super Bowl LX. La Ronda Divisional comenzó hoy sábado 17 de enero con el partido Denver Broncos vs Buffalo Bills, el cual definiría al primer finalista de la Conferencia Americana.

Noticia relacionada: ¿Dónde Ver los Playoffs NFL 2026 Gratis? Días, Horarios y Canal de Partidos de Ronda Divisional

Denver, que fue el equipo mejor sembrado de su conferencia, descansó durante la Ronda de Comodines, instancia en la que Buffalo se impuso ante Jacksonville. Sin embargo, en la Ronda Divisional los Bills se han vuelto a quedar en la orilla, pues en un partido dramático que tuvo que irse al tiempo extra, terminaron perdiendo y están eliminados de la postemporada de la NFL.

Video: Marion Reimers Afirma Que la NFL Es Muy Laxa en Cuanto al Manejo de Conducta Extracancha

Denver avanza a la Final de la Conferencia Americana

Con marcador de 33-30, los Broncos de Denver se convierten en el primer equipo finalista de la Conferencia Americana. El partido ante los Bills fue sumamente emocionante, ya que cuatro cuartos no fueron suficientes para definir a un ganador y el marcador señalaba un empate a 30 puntos.

El tiempo extra fue mucho más entretenido, pues Buffalo estuvo muy cerca de ganar el partido. Sin embargo, la defensa de Denver los detuvo y en su segunda serie ofensiva, la cual estuvo marcada por los castigos a la defensa de los Bills, consiguieron poner a su pateador en una gran posición para un gol de campo que finalmente les dio la victoria.

Noticias recomendadas:

DB