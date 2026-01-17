Arbeloa Consigue su Primer Triunfo con Real Madrid; Afición Pide Renuncia del Presidente

Real Madrid, el club más ganador en la historia de la UEFA Champions League, vive momentos complicados. El conjunto merengue le dio las gracias a Xabi Alonso, quien no pudo completar ni siquiera una temporada como entrenador del primer equipo, luego de perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. En su lugar, se nombró a Álvaro Arbeloa como el nuevo director técnico, pero el ex lateral español comenzó su etapa como estratega merengue con una dolorosa eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey.

Ante estos fracasos, la afición merengue finalmente estalló y este sábado 17 de enero, en el partido Real Madrid vs Levante, expresaron su descontento hacia los jugadores e incluso hacia el presidente del club: Florentino Pérez. Desde las gradas del Estadio Santiago Bernabéu, los seguidores del cuadro blanco abuchearon a casi todos los futbolistas, especialmente a Jude Bellingham y a Vinicius Jr. Además, los cánticos de "Florentino dimisión", se escucharon con fuerza.

Arbeloa consiguió su primer triunfo con el Real Madrid

Los primeros 45 minutos del partido terminaron 0-0, lo cual aumentó los silbidos y abucheos de la grada. Sin embargo, para la segunda mitad el Real Madrid despertó y, por conducto de Kylian Mbappé, abrió el marcador al minuto 58. Menos de diez minutos después, Raúl Asencio anotó el segundo gol del encuentro para darle la victoria a los merengues por marcador de 2-0 ante el Levante.

Este resultado le da a Álvaro Arbeloa su primera victoria como entrenador del Madrid.

Arbeloa defiende a Vinicius Jr. tras los abucheos de la afición

No es ningún secreto que un sector de la afición madridista no está contenta con Vinicius Jr. El brasileño ha sido uno de los mayores señalados de no haber tenido una buena relación con Xabi Alonso, lo cual a la postre habría llevado a la destitución del estratega. Sin embargo, Álvaro Arbeloa salió en defensa del atacante brasileño, pues en la conferencia de prensa posterior al partido de Real Madrid vs Levante, aseguró que "lo que ha hecho Vinicius desde que llegó siendo un niño no lo han hecho muchos jugadores en la historia del Real Madrid".

"No tiene miedo, es valiente, pide siempre el balón, no teme al fallo y lo intenta una y otra vez. Tiene carácter y ha defendido este escudo a capa y espada (...) Vini nos ha dado varias Champions, espero que a nadie se le olvide", aseguró el ahora director técnico del Madrid.

En ese sentido, Arbeloa también reveló que uno de sus principales objetivos como entrenador del Madrid, será recuperar la mejor versión del brasileño, quien en 2024 terminó segundo en las votaciones del Balón de Oro.

