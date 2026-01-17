México Ya Tiene a Sus Dos Representantes para la Serie del Caribe 2026: Tomateros y Charros
El torneo, en el que no estará Venezuela, se llevará a cabo en nuestro país del 1 al 7 de febrero, en Zapopan, Jalisco
Los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco serán los dos equipos que representarán a México en la Serie del Caribe 2026, la cual se jugará del 1 al 7 de febrero en nuestro país.
La cita será en el estadio Panamericano, en Zapopan, Jalisco, donde se enfrentarán las escuadras de cuatro países. En esta edición, Venezuela y Cuba quedaron fuera.
Ahora, ya se conoce a las dos novenas nacionales que estarán en la justa regional: Tomateros y Charros consiguieron sus pases a la Serie tras clasificarse a la final de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026.
En la ronda previa, los de Culiacán barrieron en cuatro juegos a los Algodoneros de Guasave; mientras que los tapatíos se impusieron en su llave a las Águilas de Mexicali. En el torneo, los Charros serán locales.
México Rojo y Verde
Aunque los dos equipos ya están en la Serie del Caribe, falta determinar cuál será México Rojo y cuál Verde:
- El ganador será México Rojo.
- El perdedor será México Verde.
Y es que de los colores depende el calendario del torneo, por ello es necesario conocer al primer y segundo lugares de la final de la Liga Mexicana del Pacífico.
Noticia relacionada: Serie del Caribe 2026 Anuncia Calendario Oficial; Fechas, Horarios y Rivales de México
Fue la liga la que determinó que sus dos representantes fueran los finalistas del torneo local, en su temporada 2025-2026.
Cambio de sede
Este año, la Serie del Caribe se disputaría en Caracas, Venezuela, pero debido a la situación política en ese país, en diciembre a Confederación de Beisbol Profesional del Caribe cambió la sede.
De ahí que el torneo fuera trasladado a nuestro país, específicamente a Jalisco.
Tras el cambio de sede, Venezuela y Cuba quedaron fuera, y el número de participantes se ajustó a cinco: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y México, que tendrá dos novenas.
Con información de AFP
