México Ya Tiene a Sus Dos Representantes para la Serie del Caribe 2026: Tomateros y Charros

Los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco serán los dos equipos que representarán a México en la Serie del Caribe 2026, la cual se jugará del 1 al 7 de febrero en nuestro país.

La cita será en el estadio Panamericano, en Zapopan, Jalisco, donde se enfrentarán las escuadras de cuatro países. En esta edición, Venezuela y Cuba quedaron fuera.

Ahora, ya se conoce a las dos novenas nacionales que estarán en la justa regional: Tomateros y Charros consiguieron sus pases a la Serie tras clasificarse a la final de la Liga Mexicana del Pacífico 2025-2026.

En la ronda previa, los de Culiacán barrieron en cuatro juegos a los Algodoneros de Guasave; mientras que los tapatíos se impusieron en su llave a las Águilas de Mexicali. En el torneo, los Charros serán locales.

México Rojo y Verde

Aunque los dos equipos ya están en la Serie del Caribe, falta determinar cuál será México Rojo y cuál Verde:

El ganador será México Rojo.

El perdedor será México Verde.

Y es que de los colores depende el calendario del torneo, por ello es necesario conocer al primer y segundo lugares de la final de la Liga Mexicana del Pacífico.

Fue la liga la que determinó que sus dos representantes fueran los finalistas del torneo local, en su temporada 2025-2026.

Cambio de sede

Este año, la Serie del Caribe se disputaría en Caracas, Venezuela, pero debido a la situación política en ese país, en diciembre a Confederación de Beisbol Profesional del Caribe cambió la sede.

De ahí que el torneo fuera trasladado a nuestro país, específicamente a Jalisco.

Tras el cambio de sede, Venezuela y Cuba quedaron fuera, y el número de participantes se ajustó a cinco: República Dominicana, Puerto Rico, Panamá y México, que tendrá dos novenas.

