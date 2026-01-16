Mundial 2026: Aficionados de Estos Países Se Verán Afectados por Suspensión de Visa Americana

A poco menos de cinco meses para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderán los trámites para nuevas visas americanas a inmigrantes de 75 países a partir del 21 de enero. Esto se suma a decisiones anteriores del mandatario, quien también decretó una serie de prohibiciones de viaje a ciudadanos de naciones designadas, entre los cuales se encuentran cuatro que ya tienen su boleto para el certamen veraniego: Irán, Costa de Marfil, Haití y Senegal.

Noticia relacionada: TelevisaUnivision y TUDN Serán la Casa de la Copa Mundial de la FIFA 2026

En la lista de 75 países que verán congeladas las nuevas visas recientemente publicada, se encuentran naciones que ya están clasificadas a la justa mundialista, como Brasil, Colombia y Uruguay, lo cual ha generado dudas sobre si los aficionados de esos lugares podrán asistir al Mundial 2026 para apoyar a sus respectivas selecciones.

¿Las restricciones de visa americana afectan a los aficionados que quieran ir al Mundial 2026?

En un anuncio oficial, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que había ordenado a los consulados estadounidenses que dejaran de procesar solicitudes de visa de inmigrante a los 75 países seleccionados. Las naciones ya clasificadas para el Mundial que se encuentran en la lista son: Argelia, Brasil, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Haití, Irán, Jordania, Marruecos, Senegal, Túnez, Uzbekistán y Uruguay. Además, los países que siguen en la contienda por la repesca son: Albania, Bosnia y Herzegovina, Jamaica, Kosovo, Macedonia del Norte, Irak y la República Democrática del Congo.

Video: ¡Estamos Listos! TelevisaUnivision y TUDN Presentan su Plan Rumbo al Mundial 2026

Sin embargo, la medida anunciada por el gobierno encabezado por Donald Trump solamente afectará a aquellas personas que deseen residir permanentemente en Estados Unidos.

Los aficionados que deseen visitar la nación que albergará el 75% de los partidos del Mundial deben solicitar visas de no inmigrante (probablemente de turista o de negocios) y la política anunciada esta semana no afecta dichas solicitudes.

¿Qué aficionados no podrían viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026?

Las prohibiciones de viaje introducidas por la administración del presidente Donald Trump actualmente amenazan con impedir que los ciudadanos de cuatro países clasificados para la Copa del Mundo asistan al torneo en territorio estadounidense.

Los aficionados que podrían verse afectados por estas medidas son los de Haití, Irán, Costa de Marfil y Senegal, cuyas selecciones ya están clasificadas para el torneo.

En ese sentido, un artículo publicado en The New York Times señala que "en todos los casos se hacen exenciones para los atletas de la Copa del Mundo, los equipos y los familiares directos de los jugadores", por lo que la participación de esas selecciones no estaría en riesgo. Aún así, "no existen exenciones de gran alcance para los seguidores".

Noticias recomendadas:

DB