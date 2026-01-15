¿Cuándo debuta Renata Zarazúa en el Australian Open 2026? Fecha y Rival de la Tenista Mexicana

El primer Grand Slam del año ya comenzó, pues los clasificatorios del Australian Open 2026 se llevaron a cabo. En ellos compitieron dos tenistas mexicanos: Ana Sofía Sánchez y Rodrigo Pacheco, quienes buscaron un boleto para el cuadro principal de sus respectivas categorías. Sin embargo, ninguno de los dos logró superar esta instancia, dejando a Renata Zarazúa como la única mexicana que estará presente en el Abierto de Australia.

La tenista mexicana de 28 años de edad se clasificó de manera directa al cuadro principal del Australian Open 2026 y ya sabe cuándo y contra quién debutará en el certamen. Hace apenas unos días Zarazúa cayó eliminada en los octavos de final del Torneo de Hobart ante la estadounidense Iva Jovic, en lo que fue su preparación para el primer Grand Slam de la temporada.

¿Cuándo y contra quién debuta Renata Zarazúa en el Australian Open 2026?

Renata Zarazúa, ubicada en el puesto 84 del ranking de la WTA, comenzará su participación en el Abierto de Australia 2026 este sábado 17 de enero ante la checa Marie Bouzková, quien está rankeada en el número 45, por lo que llega como favorita ante la mexicana.

De momento no se ha anunciado el horario para el partido de Renata Zarazúa en la Primera Ronda del Australian Open 2026.

¿Cuánto dinero podría ganar Renata Zarazúa en el Australian Open?

El Abierto de Australia anunció que la bolsa de premios para esta edición del torneo, contará con un aumento del 16% con respecto a 2025. En total, se repartirán 111.5 millones de dólares australianos, lo que equivale a 74.9 millones de dólares de acuerdo con datos de la WTA.

En ese sentido, se dio a conocer la lista de premios por cada ronda que las y los tenistas vayan alcanzando:

Primera Ronda: 100 mil 760 dólares

Segunda Ronda: 151 mil 139 dólares

Tercera Ronda: 220 mil 159 dólares

Cuarta Ronda: 322 mil 430 dólares

Cuartos de Final: 503 mil 795 dólares

Semifinales: 840 mil dólares

Finalista: 1.44 millones de dólares

Campeón: 2.75 millones de dólares

Recordemos que en el Australian Open, los premios son iguales para hombres y mujeres en la categoría de singles.

