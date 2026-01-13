¿Cómo Serán las Transmisiones Especiales del Mundial 2026 en TikTok?

TikTok fue elegida por la FIFA como la primera “plataforma preferida” para contenido de video en redes sociales durante una Copa Mundial masculina, informó el organismo rector del fútbol.

El evento vinculado con la Copa Mundial permitirá a los creadores obtener acceso especial al torneo de 48 naciones que se celebrará conjuntamente en 16 ciudades (11 en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá) del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA dijo que los titulares de los derechos de transmisión de la Copa del Mundo pueden transmitir en vivo partes de los 104 juegos en un centro dedicado en la aplicación TikTok, que tiene más de 170 millones de usuarios en los EE. UU.

“Además, un amplio grupo de creadores recibirá la oportunidad de utilizar y co-crear material de archivo de la FIFA”, afirmó.

La FIFA no reveló el valor del acuerdo ni los detalles del proceso de licitación ni de los postores rivales. YouTube tenía un acuerdo de patrocinio de bajo nivel que incluía el acceso de los creadores al Mundial de 2022 en Catar.

La FIFA tampoco especificó qué tipo de contenidos en directo se podrán transmitir este año en un torneo en el que los derechos exclusivos de los socios comerciales están ferozmente protegidos.

La asociación de TikTok con MLS y Apple TV llevó a que la plataforma transmitiera imágenes de cámaras dedicadas exclusivamente a seguir al gran futbolista Lionel Messi jugando en el Inter Miami.

La FIFA prometió que los fanáticos serían llevados "detrás de escena y más cerca de la acción que nunca", dijo su secretario general, Mattias Grafström.

El centro de la Copa Mundial en la aplicación de TikTok también ofrecerá a los fanáticos “incentivos de participación”, como stickers personalizados, filtros y funciones de gamificación.

“ TikTok GamePlan convierte el fanatismo en resultados comerciales mensurables para nuestros socios deportivos, ya que los fanáticos tienen un 42 % más de probabilidades de sintonizar partidos en vivo después de ver contenido deportivo en TikTok”, afirmó su director global de contenido, James Stafford.

TikTok se convirtió en la aplicación de teléfono más descargada del mundo al mismo tiempo que corría el riesgo de ser cerrada en Estados Unidos por considerarla una amenaza a la seguridad nacional.

En diciembre, ByteDance, la empresa matriz de TikTok con sede en China, acordó formar una empresa conjunta en Estados Unidos con los inversores Oracle, Silver Lake y MGX. Está previsto que el acuerdo se concrete a finales de este mes.

ASJ