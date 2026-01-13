Australian Open 2026: Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez son Eliminados

Este martes, 13 de febrero de 2026, los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez fueron eliminados del Australian Open 2026.

Cabe recordar que Ana Sofía Sánchez y Rodrigo Pacheco tenían que buscar su boleto a través de la qualy. Mientras que Renata Zarazúa fue la única mexicana que consiguió clasificar de manera directa al cuadro principal de la rama femenil individual.

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez, Eliminados del Australian Open 2026

Los tenistas mexicanos cayeron en la primera ronda de la fase de clasificación, ambos con parciales de 6-1 y 6-2. El yucateco de 20 años cayó ante el paraguayo Daniel Vallejo, mientras que la potosina de 31 años perdió ante la italiana Silvia Ambrosio.

El Australian Open inició ayer 12 de enero y concluye el próximo 1 de febrero.

En febrero del 2025, Rodrigo Pacheco hizo historia al ganar el Abierto Mexicano de Tenis 2025 que se disputó en Acapulco, al derrotar 7-5, 4-6, 7-6 al australiano Aleks Vukic. Este fue su primer trofeo de un circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

