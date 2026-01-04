Renata Zarazúa Encabeza a los Mexicanos que Participarán en el Australian Open 2026

Renata Zarazúa, tuvo un año consagratorio en 2025. El año pasado, la nacida en Ciudad de México se convirtió en la primera tenista mexicana en 30 años en conseguir un triunfo en un Grand Slam, participando además en los cuatro grandes torneos de la temporada. Ahora Zarazúa encabeza la lista de los tenistas mexicanos que participarán en el Australian Open 2026, siendo la única clasificada de manera directa al cuadro principal.

Zarazúa, de 28 años de edad, es la número 77 en el ránking de la WTA, subiendo dos lugares con respecto a la última actualización. Sin embargo, ella podría no ser la única representante de México en el primer Grand Slam del año.

Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez buscarán un lugar en el Australian Open 2026

Si bien es cierto que Renata Zarazúa confirma que habrá representación mexicana en el cuadro principal del Australian Open 2026, hay otros dos tenistas que podrían sumarse a ella. En la rama individual femenil, Ana Sofía Sánchez estará peleando desde la etapa de clasificación.

Mismo caso, pero en la rama varonil, es el del mexicano Rodrigo Pacheco. El joven tenista de 20 años de edad, también tendrá que buscar su lugar en el cuadro principal desde la ronda clasificatoria, por lo que en el mejor de los escenarios, México tendrá tres representantes en la categoría individual del Abierto de Australia.

Australian Open 2026 tendrá representación mexicana en Dobles

Además de los tres tenistas ya mencionados, que jugarán en la categoría individual, también habrá representación mexicana en Dobles durante el Australian Open 2026.

Giuliana Olmos con Aldila Sutjiadi (Polonia)

con Aldila Sutjiadi (Polonia) Santiago González con David Pel (Países Bajos)

con David Pel (Países Bajos) Miguel Reyes Varela con Gonzalo Escobar (Colombia)

