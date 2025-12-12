Renata Zarazúa Confirmada para el Australian Open 2026

La mexicana Renata Zarazúa continúa consolidándose como una de las figuras más constantes del tenis nacional. La jugadora volverá a decir presente en el Australian Open, manteniendo viva una racha impresionante: será su novena aparición consecutiva en un torneo de Grand Slam.

Su más reciente actividad internacional fue como parte del equipo mexicano en la Billie Jean King Cup, donde cerró el año con buenas sensaciones y ritmo competitivo.

Zarazúa, actualmente ubicada en el puesto 79 del ranking WTA, fue incluida entre las 101 jugadoras que obtuvieron acceso directo al cuadro principal de Melbourne. Este país le trae buenos recuerdos: en la edición de este año logró meterse en la segunda ronda, algo que también consiguió en tres de los cuatro Grand Slams que jugó en 2025.

Su cadena de nueve grandes al hilo marca un registro histórico para México. Solo Angélica Gavaldón, con 13 participaciones consecutivas, supera la marca que Renata está construyendo.

El Australian Open 2026, programado del 18 de enero al 1 de febrero, será el primer gran desafío de la temporada para la tapatía.

El 2025 quedará como uno de los mejores años de su carrera: derrotó a Madison Keys en el US Open, obtuvo el título del WTA 125 de Austin y se coronó en el ITF100 de Macon, ratificando su sólido ascenso.

Con su lugar asegurado en Melbourne, Zarazúa sigue demostrando que pertenece a la élite y que el tenis mexicano tiene en ella a una competidora de talla mundial.

