Rafael Nadal Vuelve al Quirófano para Tratar una Lesión Crónica

Rafael Nadal, tenista retirado, sigue enfrentando secuelas de su exigente carrera, ya que tuvo que pasar nuevamente por el quirófano. El campeón de 22 torneos de Grand Slam fue intervenido en Barcelona para corregir un problema severo de artrosis en la articulación que conecta el pulgar con la muñeca de su mano derecha.

La operación se llevó a cabo en el Centro Médico Teknon bajo la supervisión del doctor Ángel Ruiz-Cotorro, histórico médico del tenista, acompañado por el doctor Vilaró y realizada por el especialista Álex Lluch. El procedimiento consistió en una artroplastia, una técnica pensada para disminuir el dolor y permitir que Nadal recupere la movilidad de la zona afectada.

Noticia relacionada: Brian Gutiérrez Llega a Guadalajara, Será el Primer Refuerzo de Chivas Para el Clausura 2026

Video: Marion Reimers Habla de la Despedida de Rafael Nadal, en París

Esta nueva cirugía se suma a la larga lista de dolencias que acompañaron al mallorquín a lo largo de su carrera, entre ellas el síndrome de Müller-Weiss en su pie izquierdo, un padecimiento que lo persiguió durante años pero que no le impidió convertirse en una leyenda del deporte mundial.

¿Qué dijo Rafael Nadal sobre la operación?

Nadal confirmó la intervención con humor a través de sus redes sociales, haciendo referencia a su ya anunciada ausencia del circuito. “Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero”, bromeó. “Tenía un problema en la mano desde hace mucho tiempo y he tenido que operarme, pero confío en estar bien pronto”.

El extenista, dueño de 92 títulos profesionales, se despidió oficialmente del tenis en noviembre de 2024 durante la Copa Davis en Málaga. Su último partido fue ante el neerlandés Botic van de Zandschulp, encuentro que cerró con una ovación monumental del público, agradeciendo su entrega y su inigualable legado competitivo.

Historias destacadas: