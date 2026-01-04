Cruz Azul vs Jaiba Brava: Horario y Canales Para Ver el Primer Partido de la Máquina

Arrancó el año y la Liga MX está a punto de comenzar. La Jornada 1 del Torneo Clausura 2026 comenzará el próximo viernes 9 de enero, pero hay varios equipos que están en pretemporada y que antes de iniciar con su actividad oficial, jugarán partidos amistosos. Ese es el caso de Cruz Azul, equipo que este domingo 4 de enero se medirá a la Jaiba Brava.

La Máquina debutará en la Liga MX el 10 de enero cuando visite la cancha del León. Mientras tanto, el equipo de Nicolás Larcamón afrontará su último compromiso de preparación, el cual marca el arranque futbolístico del club en 2026.

¿Qué canal transmitirá el Cruz Azul vs Jaiba Brava?

De momento no se ha anunciado qué canal de televisión llevará a cabo la transmisión del partido Cruz Azul vs Jaiba Brava. Sin embargo, el conjunto tamaulipeco informó en sus redes sociales que transmitirán en vivo a través de su página oficial de Facebook.

Cruz Azul no ha presentado a sus refuerzos

Pese a los rumores sobre algunos fichajes, Cruz Azul aún no ha hecho oficial la contratación de sus refuerzos de cara al Clausura 2026. El delantero colombiano, Miguel Borja, se encuentra en México desde hace varios días y diversos reportes apuntan a que ya entrenó en la instalaciones de La Noria, en donde espera a ser presentado como futbolista cementero.

