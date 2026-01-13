Encabezan Andrés Guardado, Carlos Salcido y Pavel Pardo, Grupo de Embajadores para Mundial 2026

Los mundialistas Andrés Guardado, Carlos Salcido y Pavel Pardo, encabezan el grupo de embajadores que van a promover a Guadalajara como una de las 16 sedes del Mundial 2026.

También en la ceremonia de presentación fueron dados a conocer entre los principales promotores del Mundial en Guadalajara los medallistas olímpicos de clavados Germán Sánchez y Alejandra Orozco.

Promover la cultura y las tradiciones

El Chief Officer de México del Mundial 2026, Jurgen Mainka, indicó en el Estadio Guadalajara, que incluir a estas celebridades del deporte es una manera de reconocer su trayectoria y promover la cultura y las tradiciones de Guadalajara y Jalisco.

Celebra una historia de éxito de 27 individuos orgullosamente jaliscienses que han inspirado a millones a soñar. Leyendas que, por sus acciones dentro y fuera de la cancha, del green, de la pista de tartán, la alberca olímpica y de la fosa de clavados, han puesto el nombre de esta sede en alto

Precisó que las embajadoras y los embajadores se suman a la tarea de que México organice una de las mejores Copas Mundiales de futbol de la historia.

Hoy, junto con nuestros embajadores, tenemos el compromiso de unir generaciones a través de una pasión compartida por el fútbol, eliminar fronteras y demostrarle al mundo lo afortunados que somos de ser mexicanos y ser sede de un Mundial

En el grupo de embajadores también están los mexicanos mundialistas Ignacio 'Nacho' Calderón, Fernando Quirarte, Javier Hernández y Osvaldo Sánchez.

El grupo de representantes de la sede de Guadalajara también incluye a la nadadora Haideé Aceves, medallista de plata en los Juegos paralímpicos de París 2024; Iván García, medalla de plata en clavados en Londres 2012, y a José Manuel 'Chepo' de la Torre, que ha dirigido a varios equipos del futbol mexicano

La golfista Lorena Ochoa, ex número uno de la LPGA, había sido también nombrada en octubre pasado una de las embajadoras.

Los partidos México-Corea, el 18 de junio, y Uruguay-España, el 26 de junio son algunos de los encuentros que se jugarán en el Estadio Guadalajara.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ