Encabezan Andrés Guardado, Carlos Salcido y Pavel Pardo, Grupo de Embajadores para Mundial 2026
N+
El Chief Officer de México del Mundial, Jurgen Mainka, indicó que los embajadores se suman a la tarea de que nuestro país organice una de las mejores Copas Mundiales de la historia
COMPARTE:
Los mundialistas Andrés Guardado, Carlos Salcido y Pavel Pardo, encabezan el grupo de embajadores que van a promover a Guadalajara como una de las 16 sedes del Mundial 2026.
También en la ceremonia de presentación fueron dados a conocer entre los principales promotores del Mundial en Guadalajara los medallistas olímpicos de clavados Germán Sánchez y Alejandra Orozco.
Promover la cultura y las tradiciones
El Chief Officer de México del Mundial 2026, Jurgen Mainka, indicó en el Estadio Guadalajara, que incluir a estas celebridades del deporte es una manera de reconocer su trayectoria y promover la cultura y las tradiciones de Guadalajara y Jalisco.
Celebra una historia de éxito de 27 individuos orgullosamente jaliscienses que han inspirado a millones a soñar. Leyendas que, por sus acciones dentro y fuera de la cancha, del green, de la pista de tartán, la alberca olímpica y de la fosa de clavados, han puesto el nombre de esta sede en alto
Precisó que las embajadoras y los embajadores se suman a la tarea de que México organice una de las mejores Copas Mundiales de futbol de la historia.
Hoy, junto con nuestros embajadores, tenemos el compromiso de unir generaciones a través de una pasión compartida por el fútbol, eliminar fronteras y demostrarle al mundo lo afortunados que somos de ser mexicanos y ser sede de un Mundial
En el grupo de embajadores también están los mexicanos mundialistas Ignacio 'Nacho' Calderón, Fernando Quirarte, Javier Hernández y Osvaldo Sánchez.
El grupo de representantes de la sede de Guadalajara también incluye a la nadadora Haideé Aceves, medallista de plata en los Juegos paralímpicos de París 2024; Iván García, medalla de plata en clavados en Londres 2012, y a José Manuel 'Chepo' de la Torre, que ha dirigido a varios equipos del futbol mexicano
La golfista Lorena Ochoa, ex número uno de la LPGA, había sido también nombrada en octubre pasado una de las embajadoras.
Los partidos México-Corea, el 18 de junio, y Uruguay-España, el 26 de junio son algunos de los encuentros que se jugarán en el Estadio Guadalajara.
Historias recomendadas:
- Frío en CDMX: Alertan de Heladas y Temperaturas de Cero Grados en Varias Zonas
- Cuba Repatriará los Cuerpos de 32 Militares que Murieron en Captura de Maduro en Venezuela
- El Pentágono Comenzará a Utilizar la AI Grok, Propiedad de Elon Musk
Con información de EFE
LECQ