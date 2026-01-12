Cuba Repatriará los Cuerpos de 32 Militares que Murieron en Captura de Maduro en Venezuela

Cuba confirmó que repatriará a los 32 militares que fallecieron durante la captura de Nicolás Maduro, en Venezuela. Los cuerpos de los agentes cubanos arribarán a la isla el próximo jueves 15 de enero.

Los llamados “combatientes” recibirán un homenaje póstumo tras su llegada a La Habana.

Ni Cuba ni Venezuela habían confirmado que el primer círculo de seguridad de Nicolás Maduro estaba conformado por militares cubanos.

Repatriarán a agentes cubanos que protegían a Nicolás Maduro

Los 32 militares cubanos que murieron durante la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero serán repatriados a la isla caribeña. El gobierno de Cuba anunció que los cuerpos de los 32 “combatientes” llegarán por la mañana del jueves 15 de enero al Aeropuerto Internacional de La Habana.

Según el gobierno de Miguel Díaz-Canel, los 32 militares recibirán un homenaje en el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las inmediaciones del Plaza de la Revolución. El gobierno cubano también anunció una concentración el viernes 16 de enero frente a la Embajada de Estados Unidos, en la Tribuna Antiimperialista.

El 4 de enero, un día después de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa, el gobierno de Cuba confirmó que 32 militares de su país habían muerto en “acciones combativas” en Venezuela. Además, el gobierno castrista dijo que los agentes fallecieron “tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos”.

¿Por qué había 32 agentes cubanos presentes en la captura de Nicolás Maduro?

El pasado 6 de enero, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba publicó los nombres de los 32 agentes que fallecieron durante la operación militar estadounidense en Caracas.

Durante años, especialistas habían señalado que el primer círculo de seguridad de Nicolás Maduro estaba conformado por agentes cubanos. Según una investigación de la agencia Reuters elaborada en 2019, Cuba y Venezuela estrecharon lazos especialmente durante el año 2008, cuando los gobiernos de Fidel Castro y, posteriormente, de Raúl Castro, ayudaron a Hugo Chávez en el diseño y creación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organismo dedicado a controlar el descontento dentro de la milicia venezolana.

Por su parte, un informe de 2022 elaborado por la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFMV, por sus siglas en inglés) concluyó que los dos regímenes colaboraron en labores de inteligencia desde 2006.

En el documento entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se afirma que “agentes del Estado cubano habían instruido y asesorado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar” venezolana “en algunas de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia”.

Durante varios años, Venezuela fue el principal proveedor de petróleo para el régimen castrista. Al respecto, Donald Trump advirtió que con la captura de Maduro se terminó el envío de crudo venezolano hacia la isla caribeña.

