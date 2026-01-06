¿Quiénes Eran los Cubanos que Murieron en Intervención de EUA en Venezuela? Revelan Identidades

Este martes 6 de enero de 2026, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba divulgó las identidades de los 32 combatientes cubanos que perdieron la vida durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra territorio venezolano el pasado 3 de enero, en la cual fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

La institución castrense dio a conocer mediante su cuenta oficial en redes sociales los nombres, rangos militares y edades de los fallecidos, quienes se encontraban cumpliendo misiones de cooperación bilateral en Caracas. El personal incluía elementos del Ministerio del Interior cubano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Listado completo de combatientes fallecidos

Combatientes del Ministerio del Interior

1. Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, 67 años

2. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años

3. Mayor Rodney Izquierdo Valdés, 51 años

4. Mayor Ismael Terrero Ge, 47 años

5. Capitán Yoel Pérez Tabares, 48 años

6. Capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo, 32 años

7. Teniente coronel Orlando Osoría López, 49 años

8. Mayor Rubiel Díaz Cabrera, 53 años

9. Mayor Hernán González Perera, 43 años

10. Capitán Bismar Mora Aponte, 50 años

11. Primer teniente Yorlenis Reve Cuza, 38 años

12. Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo, 35 años

13. Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos, 35 años

14. Primer teniente Daniel Torralba Díaz, 34 años

15. Teniente Yasmani Domínguez Cardero, 32 años

16. Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, 26 años

17. Primer teniente Yandrys González Vega, 45 años

18. Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez, 43 años

19. Primer teniente Yunior Estévez Samón, 32 años

20. Teniente Yoandys Rojas Pérez, 46 años

21. Primer suboficial Giorki Verdecia García, 30 años

Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

22. Capitán Adrián Pérez Beades, 34 años

23. Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, 42 años

24. Soldado Adelkis Ayala Almenares, 45 años

25. Soldado Alexander Noda Gutiérrez, 48 años

26. Soldado Envis Martínez Herrera, 52 años

27. Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros, 55 años

28. Soldado (uan David Vargas Vaillant, 54 años

29. Soldado Rafael Enrique Moreno Font, 35 años

30. Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals, 57 años

31. Soldado Luis Manuel Jardines Castro, 59 años

32. Soldado Sandy Amita López, 37 años

Foto: X / @MinfarC.

Venezuela homenajeó a soldados cubanos

El Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que manifestó:

La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano en la madrugada del 3 de enero de 2026

Las autoridades venezolanas indicaron que el personal cubano actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional. Destacaron que su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó mediante redes sociales:

Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela. Nuestras condolencias al Pdte. Díaz Canel, al gobierno y al glorioso pueblo de Cuba. ¡Vuelen alto, combatientes! Su ejemplo queda sembrado en la tierra sagrada de Simón Bolívar como ejemplo de valentía y dignidad

El Gobierno venezolano expresó su solidaridad con el Gobierno cubano y agradeció al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, por su acompañamiento y firmeza solidaria, extendiendo un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos.

Soldados cubanos murieron durante intervención de EUA en Venezuela

El Gobierno de Cuba había informado el domingo 4 de enero que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en acciones combativas durante el ataque realizado por Estados Unidos contra el país suramericano el sábado 3 de enero, operación que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel explicó en redes sociales que los militares de su país cumplían misiones en Caracas a solicitud de órganos homólogos de ese país. Analistas habían señalado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado oficialmente.

Video: "Fue Algo Increíble": Trump sobre Operación en Venezuela ante Republicanos.

El Ministerio del Interior cubano indicó que entre los fallecidos había personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia. Díaz-Canel anunció dos días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana del lunes 5 de enero, con banderas a media asta y suspensión de la mayor parte de los actos públicos.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que muchos en el otro bando fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos muchos cubanos que le protegían. Estados Unidos llevó a cabo el ataque a gran escala el sábado y capturó a Maduro y su esposa para llevarlos a Nueva York, donde se realizó la primera comparecencia del mandatario depuesto.

Cuba y Venezuela eran hasta la fecha estrechos aliados en lo político y lo económico. La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia. La caída de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que afronta ya una grave crisis económica y energética.

Con información de EFE.

