¿Quiénes Eran los Cubanos que Murieron en Intervención de EUA en Venezuela? Revelan Identidades
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba reveló los nombres y rangos de 32 militares cubanos fallecidos durante operativo estadounidense del 3 de enero
Este martes 6 de enero de 2026, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba divulgó las identidades de los 32 combatientes cubanos que perdieron la vida durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos contra territorio venezolano el pasado 3 de enero, en la cual fue capturado el presidente Nicolás Maduro.
La institución castrense dio a conocer mediante su cuenta oficial en redes sociales los nombres, rangos militares y edades de los fallecidos, quienes se encontraban cumpliendo misiones de cooperación bilateral en Caracas. El personal incluía elementos del Ministerio del Interior cubano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Listado completo de combatientes fallecidos
Combatientes del Ministerio del Interior
1. Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, 67 años
2. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez, 62 años
3. Mayor Rodney Izquierdo Valdés, 51 años
4. Mayor Ismael Terrero Ge, 47 años
5. Capitán Yoel Pérez Tabares, 48 años
6. Capitán Adriel Adrián Socarrás Tamayo, 32 años
7. Teniente coronel Orlando Osoría López, 49 años
8. Mayor Rubiel Díaz Cabrera, 53 años
9. Mayor Hernán González Perera, 43 años
10. Capitán Bismar Mora Aponte, 50 años
11. Primer teniente Yorlenis Reve Cuza, 38 años
12. Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo, 35 años
13. Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos, 35 años
14. Primer teniente Daniel Torralba Díaz, 34 años
15. Teniente Yasmani Domínguez Cardero, 32 años
16. Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, 26 años
17. Primer teniente Yandrys González Vega, 45 años
18. Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez, 43 años
19. Primer teniente Yunior Estévez Samón, 32 años
20. Teniente Yoandys Rojas Pérez, 46 años
21. Primer suboficial Giorki Verdecia García, 30 años
Combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
22. Capitán Adrián Pérez Beades, 34 años
23. Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón, 42 años
24. Soldado Adelkis Ayala Almenares, 45 años
25. Soldado Alexander Noda Gutiérrez, 48 años
26. Soldado Envis Martínez Herrera, 52 años
27. Soldado Juan Carlos Guerrero Cisneros, 55 años
28. Soldado (uan David Vargas Vaillant, 54 años
29. Soldado Rafael Enrique Moreno Font, 35 años
30. Soldado Luis Alberto Hidalgo Canals, 57 años
31. Soldado Luis Manuel Jardines Castro, 59 años
32. Soldado Sandy Amita López, 37 años
Venezuela homenajeó a soldados cubanos
El Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que manifestó:
La República Bolivariana de Venezuela rinde homenaje a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron su vida cumpliendo su deber, en el marco de misiones de cooperación y defensa, como consecuencia del ataque criminal e infame perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra territorio venezolano en la madrugada del 3 de enero de 2026
Las autoridades venezolanas indicaron que el personal cubano actuaba en el marco de la cooperación entre Estados soberanos y se encontraban cumpliendo tareas de protección y defensa institucional. Destacaron que su actuación se distinguió por la valentía, la disciplina y el compromiso inquebrantable con la paz y la estabilidad regional.
Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó mediante redes sociales:
Honor y gloria a los 32 hermanos cubanos que fueron asesinados durante la criminal agresión militar de EE.UU. contra la República Bolivariana de Venezuela. Nuestras condolencias al Pdte. Díaz Canel, al gobierno y al glorioso pueblo de Cuba. ¡Vuelen alto, combatientes! Su ejemplo queda sembrado en la tierra sagrada de Simón Bolívar como ejemplo de valentía y dignidad
El Gobierno venezolano expresó su solidaridad con el Gobierno cubano y agradeció al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, por su acompañamiento y firmeza solidaria, extendiendo un abrazo fraterno a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y a los familiares de los combatientes caídos.
Soldados cubanos murieron durante intervención de EUA en Venezuela
El Gobierno de Cuba había informado el domingo 4 de enero que 32 militares de la isla que cumplían misión en Venezuela murieron en acciones combativas durante el ataque realizado por Estados Unidos contra el país suramericano el sábado 3 de enero, operación que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel explicó en redes sociales que los militares de su país cumplían misiones en Caracas a solicitud de órganos homólogos de ese país. Analistas habían señalado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado oficialmente.
El Ministerio del Interior cubano indicó que entre los fallecidos había personal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de su departamento, donde ejercen también muchos militares, así como personas de los servicios de Inteligencia. Díaz-Canel anunció dos días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana del lunes 5 de enero, con banderas a media asta y suspensión de la mayor parte de los actos públicos.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que muchos en el otro bando fallecieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos muchos cubanos que le protegían. Estados Unidos llevó a cabo el ataque a gran escala el sábado y capturó a Maduro y su esposa para llevarlos a Nueva York, donde se realizó la primera comparecencia del mandatario depuesto.
Cuba y Venezuela eran hasta la fecha estrechos aliados en lo político y lo económico. La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia. La caída de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que afronta ya una grave crisis económica y energética.
Con información de EFE.
