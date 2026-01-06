Trump Dice que Hay Cámara de Tortura en Caracas y Describe a Nicolás Maduro como "Violento"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre Nicolás Maduro durante un discurso ante los republicanos de la Cámara de Representantes hoy, 6 de enero de 2026.

El mandatario estadounidense calificó a Maduro, quien ayer tuvo su primera comparecencia ante una corte en Nueva York, como una persona violenta.

Es un tipo violento y ha matado a millones de personas. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas.

Así lo dijo Trump, quien aseguró que Estados Unidos demostró una vez más que tiene “el Ejército más poderoso, más letal, más sofisticado y más temible del planeta Tierra".

Las declaraciones del presidente ocurren a solo unos días de que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladaron a territorio norteamericano.

