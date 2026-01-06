Aumenta Desaparición de Niños en México: Redim Publica Informe Anual 2025

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) publicó su informe Anual 2025, en el que destaca el aumento de la desaparición de niños en México.

En el informe, Redim señala que por la crisis de desapariciones en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención como una medida urgente al considerar que la desaparición en México como una práctica generalizada y sistemática.

Noticia relacionada: “No Celebramos, Los Queremos en Casa”: Realizan Jornada por Personas Desaparecidas en Edomex

Desapariciones de niños y adolescentes en México

Redim indicó que durante 2025, en México se registran 10,707 reportes por desapariciones de niños y adolescentes, de los cuales 2,856 siguen sin ser localizados.

Lo que significa que la cantidad de niñas, niños y adolescentes reportadas como alguna vez desaparecidas en el país incrementó ligeramente 0.3% entre 2024 y 2025, al pasar de 10,671 a 10,707.

Mientras que el número de personas de 0 a 17 años que continuaban desaparecidas al 2 de enero de 2026 aumentó un preocupante 30.3%, al pasar de 2,192 en 2024 a 2,856 en 2025.

Redim destacó la enorme deuda que el Estado y la sociedad tienen con la niñez y adolescencia que "sigue creciendo con algún familiar desaparecido en un México que cerró el año con 133,467 personas que continúan desaparecidas".

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

