“No Tiene Moral de Señalar a Cuba en Nada”, Responde Miguel Díaz-Canel a Donald Trump

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a las recientes amenazas del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al afirmar que “quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba en nada”.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario defendió la soberanía del país y rechazó las críticas provenientes de sectores políticos estadounidenses.

Díaz-Canel aseguró que los ataques contra Cuba responden a la inconformidad de quienes no aceptan la decisión soberana del pueblo cubano de elegir su propio modelo político. “Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”, escribió el jefe de Estado, en referencia directa a las recientes declaraciones del exmandatario estadounidense.

El presidente cubano también rechazó las acusaciones que responsabilizan a la Revolución Cubana por la crisis económica que atraviesa la isla. En ese sentido, señaló que quienes sostienen esa narrativa “deberían callar por vergüenza”, al considerar que las carencias económicas son consecuencia directa de las políticas de Estados Unidos.

Nota relacionada: Trump Lanza Nueva Amenaza: "No Habrá Más Petróleo Ni Dinero" para Cuba

Díaz-Canel subrayó que el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington desde hace más de seis décadas constituye una “asfixia extrema” que ha sido reconocida incluso por quienes la aplican y que ahora, dijo, se amenaza con intensificar.

En otro mensaje, el mandatario reiteró que Cuba es “una nación libre, independiente y soberana”, y enfatizó que ningún país extranjero tiene autoridad para dictar el rumbo de la isla. “Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre”, afirmó.

Donald Trump amenaza a Cuba

Este 11 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una nueva amenaza hacia Cuba, afirmando que "no habrá más dinero ni petróleo" de Venezuela para el país caribeño, a una semana de la sustracción del exmandatario Nicolás Maduro.

Historias recomendadas: