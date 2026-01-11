Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 11 de Enero 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 11 de enero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este domingo se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

00:14 Horas. Cierre parcial de circulación en Veracruz por accidente vial, cerca del km 139+650 de la carretera San Hipólito–Xalapa.

00:07 Horas. Cierre de circulación en la autopista La Carbonera–Puerto México, km 208, dirección Puerto México, por atención de accidente y maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

0:07 Horas. Cierre parcial de circulación en Tlaxcala por accidente vial, cerca del km 017+000 de la carretera Puebla–Tlaxcala.

00:01 Horas. Cierre de circulación en la autopista Acatzingo–Cd. Mendoza, km 220, dirección Acatzingo, por atención de accidente y maniobras para el retiro de unidad siniestrada.

