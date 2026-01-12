Marine Nacida en Venezuela Presume Haber Participado en la Captura de Maduro

Una marine estadounidense nacida en Venezuela ha presumido que participó en la captura de Nicolás Maduro. Marién Rincón compartió en una publicación de Instagram sobre su participación en la operación militar que llevó a la detención del expresidente chavista.

A través de Instagram, Marién Rincón compartió dos fotografías en las que aparece con su uniforme de marine. Con el mar de fondo, la mujer sostiene una bandera de Venezuela.

Rincón se describió como “americana nacida y criada en Venezuela”. Según escribió, llegó a participar en protestas contra Nicolás Maduro, antes de abandonar el país sudamericano.

Una vez en Estados Unidos, se sumó a la Armada de Estados Unidos. Por último, pero no menos importante, la mujer compartió que ella participó en la captura de Nicolás Maduro, durante la madrugada del 3 de enero.

Soy americana nacida y criada en Venezuela. ¡Soy una de aquellas quienes luchó por tu libertad en las calles de Maracaibo, Zulia! Soy Oficial en la Naval de los Estados Unidos. Y también soy partícipe de tu gran merecida captura.

La venezolana, ahora incorporada a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dijo que Nicolás Maduro tarde o temprano “dejaría de dormir tranquilo” y le reclamó en nombre de los presos políticos y sus familiares:

Algún día ibas a caer, se sabía que alguna día ibas a dejar de dormir tranquilo como le hiciste a millones de madres, padres, hijas e hijos, presos políticos, etc. Creíste que te duraría toda la vida, Pero tenías a personas como yo, desde el núcleo de la flotilla, y desde el núcleo de mi ciudad y país natal, en tu contra.

Marién Rincón también dedicó su participación en la captura de Donald Trump al pueblo de Venezuela:

Esto va por todos los venezolanos. Por los que nos tocó salir de nuestro país sin ticket de regreso, dejar de ver a nuestros familiares, perder amigos, perder familiares de los cuales nunca pudimos despedirnos por las bombas lacrimógenas a los estudiantes, por todas las marchas, las colas por gasolina, por las que fuimos robados, por las colas en los mercados, por tener que enfrentarnos solos a un país extranjero porque no podíamos seguir en nuestro país, por perder el nacimiento de familiares, cumpleaños y mucho más.

Actualmente, el perfil de Instagram de la marine venezolana ha pasado a ser privado.

