Hijo de Maduro Asegura que su Padre Está “Bien” y Que No Lo Vencieron

Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, aseguró en un video divulgado este sábado que su padre, el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro, se encuentra “bien” y “fuerte” en Estados Unidos, donde fue encarcelado y enfrenta un juicio por cargos de narcotráfico, armas y narco-terrorismo.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, afirmó, citando a Maduro y destacó que es un hombre que “no pudieron vencer por ninguna vía” y que mantendría su fortaleza pese al operativo que lo capturó.

Maduro Se Declara No Culpable Ante un Tribunal de Nueva York, de los Cargos que se le Imputaron

Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas por fuerzas estadounidenses durante una operación que sacudió al país y lo llevó directamente a Nueva York para responder ante un tribunal federal, donde se declaró no culpable de las acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Llega Delcy

El vacío de poder en Venezuela llevó a que Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta desde 2018 y una figura clave dentro del gobierno chavista, asumiera como presidenta encargada conforme a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano.

Delcy Rodríguez Jura como Presidenta Encargada de Venezuela luego de Captura de Nicolás Maduro

Su juramento como líder interina se efectuó tras la captura de Maduro y con el respaldo del alto mando militar y político. Rodríguez ha mantenido tanto posturas de resistencia como gestos de apertura hacia una posible cooperación con el gobierno estadounidense.

Este contexto se enmarca en una larga historia de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, donde Washington había perseguido legalmente a Maduro por supuestas actividades de narcotráfico desde años atrás y finalmente ejecutó una intervención militar directa para capturarlo.

Historias recomendadas:

EUA Bombardea Objetivos de ISIS Por Muerte de Dos Soldados Estadounidenses

Trump Firma Orden para Proteger Ingresos Petroleros Venezolanos Depositados en Cuentas de EUA