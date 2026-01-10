EUA Alerta de que Milicias Armadas Buscan a Estadounidenses en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos alertó este sábado que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a EUA" y reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen o salgan "inmediatamente" del país caribeño al reanudarse los vuelos internacionales.

Por ello, el gobierno estadounidense reforzó su advertencia de seguridad para sus ciudadanos respecto a Venezuela, al emitir una alerta de viaje de nivel 4: “No viajar” para ese país o abandonar ese territorio lo antes posible.

Las autoridades estadounidenses subrayaron que las condiciones de seguridad en Venezuela continúan siendo inestables, con riesgo significativo de detención arbitraria, tortura en detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, delincuencia violenta, disturbios civiles y mala infraestructura sanitaria.

Esta advertencia se acompañó de recomendaciones específicas para quienes todavía están en el país, incluyendo consultar opciones de salida, establecer múltiples métodos de comunicación con familiares y amigos fuera de Venezuela, y tomar precauciones extremas al viajar por carretera debido a la presencia de grupos armados y controles irregulares.

En el aviso, Estados Unidos recordó que desde marzo de 2019 retiró todo su personal diplomático de Caracas y suspendió operaciones consulares, por lo que actualmente no puede proporcionar servicios de emergencia ni asistencia consular a ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

También recomendó a los ciudadanos estadounidenses inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes para recibir actualizaciones de seguridad y seguir las comunicaciones oficiales de la Embajada en redes sociales.

Esto sucede una semana después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y del establecimiento de un Ejecutivo encargado liderado por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

