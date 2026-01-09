Demócratas Condenan Operación en Venezuela y Amenazas de Trump con Acciones Militares en México

75 legisladores firmaron una carta dirigida a Marco Rubio en la que indicaron que se oponen firmemente al uso no autorizado de la fuerza militar en Venezuela, así como a las amenazas de Trump.

Las amenazas del Presidente y de funcionarios de la administración que aluden a una acción militar de Estados Unidos dentro de México sin el consentimiento de México y sin autorización del Congreso.

Acusan que Trump ha afirmado falsamente que podría ordenar legalmente una acción militar contra México sin autorización del Congreso.

Noticia relacionada: Vamos a Comenzar a Atacar por Tierra a los Cárteles; Los Cárteles Gobiernan México: Trump

Recuerdan una serie de entrevistas que Trump dio el 3 de enero de 2026 con Fox News, tras los ataques, que calificaron de "ilegales" contra Venezuela, en donde dijo:

Los cárteles están controlando México… tenemos que hacer algo

En otra entrevista del 9 de diciembre de 2025 con Politico, al preguntarle a Trump si consideraría tomar medidas en México, respondió:

Claro. Lo haría

Una acción contra México sería "desastrosa"

Este grupo de legisladores, aseguran que "una acción militar unilateral contra México sería desastrosa", ya que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un socio de seguridad de importancia crítica, con quien compartimos vínculos familiares y fronterizos de larga data.

Incluso, destacan que bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, México ha incrementado de manera significativa su cooperación con Estados Unidos.

Cualquier acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de cooperación que ha impulsado la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum

Los demócratas destacaron puntos importantes en cuanto a la economía entre ambos países:

La inversión extranjera directa de Estados Unidos en México superó los 14.5 mil millones de dólares el año pasado.

Más de un millón de empleos estadounidenses están vinculados al comercio transfronterizo

Más de cinco millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.

Reconocen trabajo de Sheinbaum en seguridad

Advierten que una acción militar socavaría los esfuerzos de décadas para abordar intereses de seguridad compartidos, en particular aquellos planteados por las organizaciones criminales transnacionales que trafican armas, drogas ilícitas, personas, a través de la frontera de Estados Unidos.

Recordaron las dos ocasiones que México trasladó criminales a Estados Unidos, lo cual dijeron fue una de las extradiciones más grandes en la historia del país"

En febrero, México extraditó a 29 personas buscadas por EUA por presuntos vínculos con cárteles. En agosto, trasladó a otros 26 reclusos sospechosos de ocupar cargos de alto nivel en algunos de los cárteles de drogas más poderosos del país.

Reconocen los esfuerzos renovados del gobierno de Sheinbaum para combatir el crimen organizado, por lo que el gobierno de EUA debería reconocer este progreso.

Cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de México, sin el consentimiento de México, destruiría la confianza, aniquilaría la cooperación con las autoridades mexicanas y haría más difícil mantener las drogas fuera de las comunidades que representamos.

Historias recomendadas: