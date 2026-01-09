Donald Trump Dice Que Canceló Segunda Ola de Ataques en Venezuela

El presidente Donald Trump señaló que gracias a la colaboración del gobierno de Venezuela canceló la segunda ola de ataques contra ese país.

A través de un mensaje publicado en su plataforma digital Truth Social, el mandatario reconoció que Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de su "búsqueda de paz".

Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando eficazmente, especialmente en la reconstrucción, de una forma mucho mayor, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas

En su texto, el mandatario enfatizó que esta voluntad y colaboración lo llevaron a cancelar una nueva andanada de ataques contra ese país.

Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente, que parece innecesaria.

Sin embargo, dejó claro que todos los barcos permanecerán en su lugar por motivos de seguridad.

Este sábado, se cumple una semana de la intervención de Estados Unidos en Caracas para detener a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Inversión millonaria en Venezuela

Donald Trump informó que las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares en Venezuela, lo que apenas hace unos días era una duda.

Este miércoles y jueves, las petroleras afirmaron que necesitaban seguridad para invertir en Venezuela, aunque por el mensaje de este viernes, esas dudas quedaron superadas.

Se esperan más detalles este día, una vez que el magnate y presidente de Estados Unidos se haya reunido con los ejecutivos petroleros, en una cita en la Casa Blanca.

Las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca. ¡Gracias por su atención! Presidente DJT

Con información de N+

