El presidente de Estados Unidos, ⁠Donald Trump, y sus asesores están planeando una iniciativa para dominar la industria petrolera venezolana ⁠en los próximos años, por lo que dijo a ​sus consejeros que cree que sus esfuerzos podrían ayudar a bajar los precios del petróleo a 50 ​dólares el barril, informó el ‍Wall Street ‍Journal.

Un plan ‍bajo consideración incluye que Estados Unidos ejerza cierto control sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluyendo ​la adquisición y comercialización ​de la mayor parte de la producción de petróleo de la ‍compañía, dijo el informe, basándose en la información de personas familiarizadas con el asunto.

Reuters no pudo confirmar de inmediato las informaciones. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.

Estados Unidos está tratando de ejercer el control de PDVSA ​a través de un acuerdo en virtud del cual se trabajaría para comprar y posiblemente distribuir el petróleo de la compañía, incluso a través de empresas conjuntas pasadas y actuales con grandes petroleras como Chevron, agregó el informe.

PDVSA dijo el miércoles 7 de enero que está avanzando en las negociaciones con ‍Estados Unidos para la venta de petróleo, mientras un miembro de la junta dijo a Reuters que Estados Unidos necesitará comprar cargamentos a precios internacionales.

El martes 6 de enero, Washington anunció un acuerdo ‍con Caracas para acceder a crudo venezolano por valor de hasta 2 mil millones de dólares, una señal de que los representantes del gobierno venezolano están respondiendo a la exigencia de Trump de que se abran ‍a las ‍petroleras estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar, como la que fue demostrada el fin de semana para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa.

Petroleras de Estados Unidos quieren "garantías serias"

Las compañías petroleras estadounidenses quieren "garantías serias" ⁠de Washington antes de hacer grandes inversiones en Venezuela, mientras el presidente Donald Trump ⁠las insta a respaldar su intento de remodelar los ​mercados energéticos, informó el Financial Times.

Responsables estadounidenses mantuvieron conversaciones con altos ejecutivos de energía en ​Miami el miércoles 7 de enero, informó el FT, basándose ‍en ‍la información de ‍personas familiarizadas con el asunto.

El diálogo se produce mientras Washington y Caracas avanzan en las ​negociaciones para suministrar hasta 50 millones ​de barriles de petróleo venezolano a Estados Unidos y el presidente Trump presiona a las petroleras estadounidenses para que inviertan en el sector energético del país sudamericano.

Trump tiene previsto reunirse con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca el viernes 9 de enero para discutir formas de aumentar la producción de ​petróleo de Venezuela y representantes de Exxon Mobil, ConocoPhillips y Chevron estarían presentes, informó Reuters.

Chevron, Exxon y ConocoPhillips no respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para comentar la información del FT.

Se espera que los ejecutivos reunidos presionen al presidente para que proporcione sólidas garantías legales y financieras ‍antes de que acuerden comprometer capital en Venezuela, dijo FT.

Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado habían dicho en las últimas semanas a los ejecutivos ‍petroleros estadounidenses que tendrían que regresar a Venezuela rápidamente e invertir un capital significativo en el país para reactivar la dañada industria petrolera si querían una compensación por los activos expropiados por Venezuela hace dos décadas, ‍informó Reuters ‍esta semana.

