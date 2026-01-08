Trasladan 304 Perros de Refugio Franciscano a Albergue en el Ajusco; 10 Están Hospitalizados.

Al menos 304 perros, de los más de 700 que fueron rescatados del Refugio Franciscano, fueron llevados a un albergue animal en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, mientras que 10 caninos se encuentran hospitalizados, informaron a N+ autoridades de la Ciudad de México.

La mañana del 7 de enero, en un megaoperativo policial, el gobierno capitalino sacó a más de 700 "lomitos" y más de 30 gatos, tras cumplimentar una orden judicial, derivado de indagatorias por presunto maltrato y crueldad animal en el refugio.

Durante el día, y hasta la noche, casi la mitad de los animales fueron trasladados a una Reserva para la Protección de la Flora y la Fauna Silvestre Doméstica y del Medio Ambiente, el cual fue nombrado como Refugio de Animales de la CDMX.

Julia Álvarez Icaza, secretaria del Medio Ambiente de la capital del país, dijo que el resto de los perros, alrededor de 400, serían llevados a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, cuya sede está en Xochimilco.

"El censo final son más de 700 animales", señaló. "Se encuentran 304 animales y el resto de los animales están siendo trasladados a la Brigada Animal", agregó en entrevista.

En el albergue al sur de la capital, personal de la Secretaría de Obras pintó la fachada y puso el nombre de la Ciudad de México. A las afueras permanecían dos patrullas y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Acusan que no se pidió permiso y no caben tantos perros

Personal de la Dirección General de Brigada y Vigilancia Animal ingresó al predio en el Ajusco para el resguardo de los perros rescatados. Sin embargo, poco después de las 17:00 horas, quienes dijeron ser los encargados del lugar aseguraron que no se les informó del traslado.

Flor Hernández, representante para la Asociación Reserva para la Flora y la Fauna Silvestre, AC, aseguró que la Fundación Haghenbeck y de la Lama compró el terreno, pero ahí solo podían estar 37 perros y no había instalaciones para cuidar a más.

"Hace un rato trajeron a los perritos, a nosotros no nos avisaron, ni nos pidieron permiso, nosotros tenemos los derechos posesorios", contó en entrevista con este medio.

"La Fundación Haghenbeck nos compró este terreno y de buenas a primeras nos vienen con estos perritos", reprochó.

Nosotros no podemos recibir estos perritos porque aquí no hay instalaciones, hay máximo para recibir 37 perros y quieren recibamos 800, nosotros no los podemos recibir, porque no van a tener calidad de vida

Un empleado dijo que se les estaba "obligando" a recibir a muchos perros, pero temía incluso que ni siquiera los hubieran alimentado.

Nos quieren obligar a recibir a los perros, nos dicen que ya va a llegar el alimento, o sea, esos perros no han comido desde hoy

Afirman que hay "condicionas idóneas"

La secretaria de Medio Ambiente comentó que el sitio en el Ajusco es de utilidad para el rescate efectuado en el refugio de Cuajimalpa y aseguró que sí se pueden albergar ahí a 304 perros.

"Cuando surge esta necesidad de trasladar a estos animales, el gobierno de la Ciudad de México encuentra que aquí puede haber las condiciones idóneas para poder recibir a 304 animales", sostuvo.

Apuntó que en el predio hay un centro hípico, donde se ofrece equinoterapia, cuyo servicio no se verá afectado, pues es un área extensa y el resguardo de los caninos ocupa un área.

Es un espacio efectivamente compartido, hay una asociación civil que también está en este espacio. Hay un hípico también y dentro del predio, hay un refugio para animales que, repito, es un espacio que tiene en comodato la Ciudad de México y que hoy está activando para que pueda recibir a estos animales

Álvarez Icaza aseguró que en la noche del miércoles ya había llegado una tonelada de alimento en el albergue del Ajusco, pero enviarían hasta cuatro toneladas más para garantizar que los caninos coman.

El pasado 6 de enero, N+ publicó que el Refugio Franciscano albergaba a más de 700 perros y 39 gatos, pero la mayoría se encontraban en malas condiciones, incluso con problemas de salud y riesgo de quedarse sin hogar, debido a la disputa legal por el predio con la Fundación Haghenbec.

El pasado 11 de diciembre, el Refugio Franciscano obtuvo un amparo para recuperar el lugar, pero esa noche, la Fundación Haghenbeck ingresó y documentó condiciones de hacinamiento. Algunos perros estaban obesos porque comían pan con agua, lo que no significa que estén bien nutridos y unos tienen dientes podridos.

En un dictamen pericial del 17 de diciembre, la Fiscalía capitalina aseguró que los animales comían pan con chocolate, bebían agua sucia y vivían en medio de heces y orina, además de convivir con roedores muertos y vivos. Peritos ingresaron al sitio y hallaron una fosa clandestina donde se depositaba a los caninos muertos.

