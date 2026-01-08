Podcast Política Déjà Vu | El Caso Nicolás Maduro: ¿Es Real el Cártel de los Soles?

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso aborda el tema de Venezuela, luego de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Y es que la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, acusado de dirigir una presunta organización criminal narcoterrorista, el denominado Cártel de los Soles.

Video relacionado: Venezuela Es el País Con Más Petróleo Crudo del Mundo: Las Claves Detrás del Plan de EUA.

Tráfico de cocaína

En este episodio, la periodista recuerda un caso icónico, cuando agencias de seguridad europeas desmantelaron una operación compleja de narcotráfico: se movían toneladas de cocaína en vuelos comerciales que salían de Venezuela hacia París y terminaban en manos de la mafia italiana. Todo con complicidad de altos mandos militares de Venezuela.

Video: Estos Son los Tres Pasos del Plan de Estados Unidos para Venezuela

Sobre el Cártel de los Soles

Además, destaca que hoy el Cártel de los Soles es diferente en el discurso de Estados Unidos: mientras que antes se le trataba como una agencia poco ordenada, hoy se le considera una “organización terrorista”, de la que presuntamente Nicolás Maduro era el líder.

Fernanda Caso habla con Arturo Sarukhán, diplomático de carrera y exembajador de México en Estados Unidos, sobre este tema. ¡No te lo pierdas!

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb