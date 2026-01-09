Detienen a 60 Personas en Nicaragua por Celebrar la Captura de Nicolás Maduro

Las reacciones por la captura de Nicolás Maduro siguen causando polémica en todo el mundo; ahora tocó el turno a Nicaragua, donde al menos 60 personas fueron detenidas por la Policía Nacional por "expresiones positivas" tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado del presidente Daniel Ortega, así lo informó el Monitoreo Azul y Blanco, un organismo defensor de los derechos humanos.

Video relacionado: Leo Zuckermann Dice Que Captura de Maduro No Mejoró la Vida de los Venezolanos

Esta nueva ola represiva se ejecuta sin orden judicial y se basa únicamente en expresiones de opinión: comentarios en redes, celebraciones privadas o no repetir la propaganda oficial. Esto constituye una grave violación a los derechos humanos

Los arrestos se concentran en los siguientes departamentos de Nicaragua:

Chontales

Matagalpa

Managua

Jinotega

Chinandega

Estelí

Granada

Masaya

Regiones del Caribe Norte y Sur

El reporte sobre esta "nueva escalada de detenciones" señala que, del total de personas aprehendidas, 49 permanecen detenidas "sin información sobre su situación legal".

Nueve han sido liberadas tras ser arrestadas y tres han sido sujetas de retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes.

y tres han sido sujetas de retenciones temporales, sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes. Además, se informa de 18 incidentes documentados, entre detenciones colectivas e individuales.

Ola de detenciones en Nicaragua

Ante esta situación, el organismo hizo "un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a esta nueva ola represiva en Nicaragua", al tiempo que demandó la "libertad para todas las personas presas políticas" en el país.

Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre estas supuestas detenciones tras la captura de Maduro.

Detenidos "injustamente" en Nicaragua

Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad! https://t.co/XKoDmuvNJ8 — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) January 9, 2026

La embajada de Estados Unidos en Managua recordó este viernes 9 de enero de 2026, tras el "paso importante" dado por Venezuela para liberar a "un gran número de presos políticos", que en Nicaragua también hay "más de 60 personas" que siguen "injustamente detenidas o desaparecidas", un mensaje que se produce tras la captura en una misión militar estadounidense de Nicolás Maduro, aliado del Gobierno nicaragüense. Así lo informó la embajada en un mensaje en X.

Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!

La publicación es acompañada por la versión en español de una publicación del presidente estadounidense, Donald Trump, en Truth Social, en la que celebraba que Venezuela estuviera liberando "a un gran número de presos políticos como una señal de 'búsqueda de la paz'".

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI