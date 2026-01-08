¿Trump Otorgará el Perdón Presidencial a Maduro y "Diddy" Combs? Esto Dijo el Mandatario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no contempla concederle el perdón presidencial a Sean "Diddy" Combs, condenado por crímenes relacionados con prostitución.

En una entrevista para el New York Times publicada este jueves, el líder republicano también descartó que vaya a indultar a otras importantes figuras públicas como:

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro.

El magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried.

El exsenador demócrata Robert Menéndez.

Trump rechaza otorgar indultos

Trump dijo al Times durante la entrevista del miércoles que Combs le había enviado una carta pidiendo perdón, pero que no estaba dispuesto a concederlo.

El rapero de 56 años fue condenado en julio pasado por dos cargos de transporte de personas a través de las fronteras estatales con fines de prostitución.

Un jurado absolvió al magnate de la música de los cargos más graves: tráfico sexual y crimen organizado.

Cuando se le preguntó sobre el indulto a Maduro, quien fue capturado por las fuerzas estadounidenses durante el fin de semana y enfrenta cargos de tráfico de drogas, Trump dijo: "No, no veo eso".

En noviembre, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años tras ser declarado culpable de tráfico de drogas.

Trump también dijo que no planeaba otorgar indultos al magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried, quien está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión, y al exsenador demócrata Robert Menéndez, quien está cumpliendo una sentencia de 11 años por aceptar sobornos.

El Times dijo que también se le preguntó al presidente republicano si consideraría indultar a Derek Chauvin, el oficial de policía blanco de Minneapolis condenado por el asesinato de George Floyd en 2020, cuya muerte provocó protestas por la justicia racial en todo el país. "No me han preguntado sobre eso", dijo Trump.

Los indultos de la administración Trump

El día de su investidura, Trump indultó a más de mil 500 personas que habían sido condenadas o enfrentaban cargos por su participación en el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios.

Desde entonces ha llevado a cabo una serie de otros indultos a otros leales y partidarios.

