Lula y Sheinbaum Manifiestan en Llamada Telefónica Seguir Cooperando con Venezuela por la Paz

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y México, Claudia Sheinbaum, realizaron una llamada en la que manifestaron su intención de seguir cooperando por la paz y la estabilidad en Venezuela y en la región.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que tuvo una llamada con Sheinbaum y durante la conversación llegaron a un acuerdo respecto al tema que compete a Venezuela.

Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia

Lula invita a Sheinbaum a Brasil, ¿cuándo se reunen?

Asimismo, explicó que reiteran su cooperación con Venezuela con la finalidad de hallar la paz, el diálogo, y la estabilidad en el país y la región.

Reiteramos nuestra defensa del multilateralismo, el derecho internacional y el libre comercio, y enfatizamos nuestro interés en continuar cooperando con Venezuela

Lula indicó que invitó a la presidenta Sheinbaum a visitar Brasil, por lo que la fecha será establecida entre las cancillerías de ambos países, asimismo, señaló que acordaron “establecer cooperación en el combate a la violencia contra las mujeres”.

Ahora bien, la presidencia de Brasil indicó que Lula sostuvo comunicación con el primer ministro de Canadá, en la cual también abordaron la situación de Venezuela y sus implicaciones en la región.

Ambos condenaron el uso de la fuerza sin amparo en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional

Lula aprovechó la conversación para destacar que el destino de Venezuela tiene que ser decidido soberanamente por su pueblo, por lo que en Sudamérica debe continuar como una zona de paz.

