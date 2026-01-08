Tiroteo en Oregon Hoy: Dos Heridos en Incidente entre Agentes del FBI y Patrulla Fronteriza

Este jueves 8 de enero 2026, se registró un tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes del FBI y de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, informó el FBI.

El FBI de Portland está investigando un tiroteo con agentes involucrados, ocurrido aproximadamente a las 2:15 p. m. cerca de la cuadra 10000 de Main St. en Portland, en el que participaron agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza, en el que dos personas resultaron heridas.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas resultaron heridas luego de que, presuntamente, agentes federales de migración les dispararon en Portland, Oregón.

Se trataría de un hombre y una mujer, quienes fueron trasladados a un hospital para atender las heridas. Los reportes indican que sería un matrimonio.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Portland, indicó que los oficiales confirmaron que "agentes federales habían estado involucrados" en el incidente.

Información N+